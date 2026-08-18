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「給阿嬤的情書」一票難求 陸媒：放寬上映是強烈民意

記者黃雅慧／即時報導
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大陸官方今年在全球大力推廣電影《給阿嬤的情書》，圖為6月25日《給阿嬤的情書》在...
大陸官方今年在全球大力推廣電影《給阿嬤的情書》，圖為6月25日《給阿嬤的情書》在澳洲墨爾本上映。新華社

大陸電影「給阿嬤的情書」近期在2026桃園電影節上映一票難求，央視旗下媒體「日月譚天」表示，這反映應該放寬大陸電影在台上映，這已經成為不容忽視的強烈民意，能不能接住民意，要看民進黨政府作為。

電影「給阿嬤的情書」在台上映獲得關注，包括陸委會副主委梁文傑本人也去觀賞，並稱讚這部電影幽默之中帶點催淚，也沒有大中國敘事，有點像潮汕版的「海角七號」。

日月譚天指出，台灣民眾長期呼籲當局解除無理限制，開放更多大陸電影入台。此次「給阿嬤的情書」在島內引發追捧，讓這個問題再次被擺上台面。

日月譚天將台灣民眾對大陸電影感到親近歸因於「兩岸同胞同根同源」：

一、兩岸文化相同、語言相通，台灣觀眾對大陸電影有著天然的親近感。特別是像「給阿嬤的情書」這類影片，大量使用作為閩南語支系的潮汕方言對白，讓台灣觀眾入耳即親；

二、兩岸同胞歷史記憶相同、生活經歷相似，台灣民眾對大陸電影講述的故事容易共情共鳴；

三、兩岸同胞對親情、故土等民族文化符號的珍視和眷戀，也讓島內民眾對大陸電影有更深體會。

日月譚天稱，對於台灣民眾的這種呼聲，「大陸都聽到了，也聽進去了。國台辦發言人陳斌華此前就說，大陸方面積極支持兩岸影視文化領域交流合作，希望更多大陸優秀電影能在島內上映。至於能不能正視民意、接住大陸的善意，就看民進黨當局的了。」

大陸電影在台要上映主要有三管道：

一、台灣每年只允許10部大陸電影在台上映，每年由代理商抽籤，抽中份額的電影才有機會於下一年度在台上映；

二、由台灣的電影節、影展引進，比如金馬影展、台北電影節、兩岸電影節等；

三、是大陸電影能在金馬影展、國際三大影展（奧斯卡、柏林與坎城）主競賽單元得獎，就能不用抽籤具備資格在台上映。

而「阿嬤的情書」這次能在台上映，主要是桃園電影節引進，消息稱目前有多個台灣電影機構在洽談「阿嬤」的代理權，不過即便獲得代理權，能不能在台灣影院上映，仍得抽籤，因此還是個未知數。

精華 FAQ

  • 因為它在2026桃園電影節上映時一票難求，連陸委會副主委梁文傑也去觀賞並給予正面評價，讓這部片迅速成為兩岸影視交流焦點。

  • 央視旗下「日月譚天」認為，這代表台灣民眾對大陸電影有天然親近感，並主張開放更多大陸影片來台上映，已是不可忽視的民意。

  • 主要有3種管道：每年10部抽籤、透過影展引進，以及在特定國際影展得獎後免抽籤上映；即使拿到代理權，仍不保證能進影院。

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