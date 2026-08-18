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假冒羽生結弦賀新店 知名麻辣燙道歉…網友：粉絲僅68人

世界新聞網╱即時報導
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花式滑冰名將羽生結弦檔案照。（路透）
花式滑冰名將羽生結弦檔案照。（路透）

連鎖餐飲品牌「楊國福麻辣燙」日本仙台新店開幕期間，因擅自以日本花式滑冰名將羽生結弦等名人的名義，自行製作並擺放署有其姓名的「祝賀花籃」，引發外界廣泛關注。羽生結弦隨後親自發文闢謠澄清，表示「本人並未向相關商家贈送祝花，姓名存在被擅自使用的狀況」，強烈駁斥該行為。

新浪財經報導，隨著事件發酵，楊國福麻辣燙日本官方帳號緊急於小紅書發布致歉信表示，該行為係店家未經總部授權的私自安排，已嚴重違背加盟合約與營運規範，已要求門市立即撤除涉事花籃並刪除相關內容，同時將對涉事門市及責任人嚴肅處理。

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然而，這份道歉並未平息輿論。在羽生結弦的微博澄清貼文下，約六成六（66%）的網友對楊國福的蹭熱度行為表達強烈不滿，怒批「丟人丟到國外」，甚至表態拒吃；約二成二（22%）的聲音則支持被冒用者堅決澄清。此外，許多網友也質疑楊國福僅在粉絲數極少（僅68人）的小紅書帳號發布道歉信是「缺乏誠意」，紛紛呼籲其應同步至 X（前 Twitter）、Instagram 等海外社群平台發聲。

中國食品產業分析師朱丹蓬對此分析指出，品牌出海對企業的合規與規範化營運提出了更高要求，楊國福這類「投機取巧、想走捷徑」的做法，最終反而對品牌自身的聲譽釀成了巨大傷害。

精華 FAQ

  • 爭議源於店家在開幕時，未經授權擅自以羽生結弦等名人的名義製作並擺放祝賀花籃，等於冒用名人背書，因而引爆外界關注與批評。

  • 羽生結弦隨後親自發文澄清，明確表示本人並未向相關商家贈送祝花，姓名遭到擅自使用，並對此行為表達強烈駁斥，否認任何祝賀關聯。

  • 許多網友認為，道歉信只發布在粉絲數僅68人的小紅書帳號，未同步至X、Instagram等海外平台，且事件發生在日本，處理方式顯得敷衍。

羽生結弦 日本 小紅書

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