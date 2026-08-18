中國麻辣燙進軍日本 冒名羽生結弦、鳩山由紀夫致賀

出生於仙台的日本滑冰名將羽生結弦。(美聯社資料照)

中國知名麻辣燙連鎖品牌「楊國福麻辣燙」進軍日本 仙台，沒想到才剛試營運就惹出風波，開幕致賀花籃上赫然寫著仙台「冰上王子」羽生結弦 及前首相鳩山由紀夫的姓名，但兩人根本就沒有贈花。楊國福集團緊急道歉，店面也宣布臨時停業。

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產經新聞報導，「楊國福麻辣燙仙台站前店」位於仙台市青葉區，昨天舉行試營運，新店門口按照日本開店習俗擺滿祝賀花籃，其中最吸睛的莫過於寫著羽生結弦及鳩山由紀夫名字的賀花。尤其羽生出生於仙台，是當地最具代表性的名人之一，自然格外引人注目。相關照片被放上社群媒體，引發網友討論。

不過，這份看似星光熠熠的「祝福」很快被揭穿。仙台站前店在社群平台X發布楊國福集團的聲明表示，「經查發現，店門前擺放的開幕賀花，在未經本人許可的情況下使用了第三方人士的姓名。對於損害相關人士名譽並造成困擾，我們深表歉意。」

仙台站前店也透過X表示，嚴肅看待此事並深刻反省，未來將在總部指導下進行改善及防止再犯。風波延燒後，店家目前宣布臨時休業。

至於「名人賀花」究竟是誰準備、為何會掛上羽生及鳩山的名字，目前仍不清楚。負責經營加盟店的東京澀谷區公司面對媒體詢問，僅表示「社長人在仙台，我們不清楚」。

楊國福是全球最大規模的麻辣燙連鎖品牌之一。近年麻辣燙在日本人氣急升，尤其受到年輕女性青睞，各地專門店快速增加。楊國福原本想趁著這股「麻辣燙熱」進一步拓展日本市場，不料仙台新店還沒正式開幕，先因兩盆「大有來頭」的賀花搶盡版面。