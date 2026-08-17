我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「超異能英雄」女星海蒂潘妮迪亞過世 享年36歲

川普、金正恩「關係很好」讓美韓同盟關係緊張

高市戰歿者追悼致辭 中外交部敦促與軍國主義徹底切割

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外交部17日下午舉行例行記者會，由發言人林劍主持。圖／取自中國外交部官網
中國外交部17日下午舉行例行記者會，由發言人林劍主持。圖／取自中國外交部官網

日本首相高市早苗15日在全國戰歿者追悼儀式發表致辭。中國外交部發言人林劍今（17）日表示，高市早苗在致辭中「回避反省教訓，模糊侵略罪責，大開歷史倒車」，並再次敦促日本為政者「深刻反省罪責，同軍國主義徹底切割，不要在錯誤的道路上越走越遠」。

中國外交部17日下午舉行例行記者會。有記者提問，據報導，高市早苗在15日舉行的全國戰歿者追悼儀式上發表致辭，中方對此有何評論？

林劍表示，高市早苗在致辭中回避反省教訓，模糊侵略罪責，大開歷史倒車，再次暴露出高市政權妄圖對侵略歷史進行掩蓋、歪曲和翻案的險惡用心，已引發各方的強烈譴責和廣泛反對。

林劍稱，日本戰敗投降日的當天，高市早苗向「戰犯神社」供奉祭祀費。日本防衛大臣等高官和政要還前往參拜，進一步加劇亞洲鄰國和國際社會對日本國家走向的高度警惕。

他表示，日本國內的有識之士指出，一個不知反省的國家無法獲得信任。防衛大臣的做法等同於支持侵略戰爭。

林劍提到，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利81周年，也是東京審判開庭80周年，唯有正視歷史、以史為鑑，才能避免重蹈覆轍、再入歧途。

林劍最後表示，「我們再次敦促日本的為政者認真傾聽日本國內和國際社會的正義之聲，深刻反省罪責，同軍國主義徹底切割，不要在錯誤的道路上越走越遠」。

高市早苗15日首度以首相身分出席日本全國戰歿者追悼儀式，致詞時並未提及「反省」。去年適逢二戰日本投降80周年，時任首相石破茂曾在致詞中表示，必須再次將對戰爭的反省與教訓深刻銘記於心。

精華 FAQ

  • 林劍批評高市早苗回避反省教訓、模糊侵略罪責，認為此舉是在大開歷史倒車，並暴露出企圖掩蓋、歪曲甚至翻案侵略歷史的險惡用心。

  • 中方指出，高市早苗在戰敗投降日供奉祭祀費，防衛大臣等高官又前往參拜，這些舉動令亞洲鄰國與國際社會對日本國家走向提高警惕，也引發強烈譴責。

  • 高市早苗首次以首相身分出席時，致詞未提「反省」；相較之下，去年石破茂在類似場合明確表示，必須深刻銘記對戰爭的反省與教訓。

日本 高市早苗

上一則

破產、收購頻傳 中國手術機器人業迎洗牌窗口期

下一則

湖南41歲媽、23歲女兒同年生娃 一起坐月子一起顧娃

延伸閱讀

高市早苗終戰致詞未提「反省」 學者：反映自身戰爭史觀

高市早苗終戰致詞未提「反省」 學者：反映自身戰爭史觀
小泉參拜靖國神社 中國國防部批「為軍國主義揚幡招魂」

小泉參拜靖國神社 中國國防部批「為軍國主義揚幡招魂」
二戰日降高市追悼未反省 藍委：外交部「尊重」辱國格

二戰日降高市追悼未反省 藍委：外交部「尊重」辱國格
廣島原爆81周年 中外交部：日方應對歷史心懷敬畏

廣島原爆81周年 中外交部：日方應對歷史心懷敬畏

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

2026-08-14 21:33
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57
十堰鄖西首次發現「秦嶺巨獸」。（取材自鄖西發布）

似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」

2026-08-16 07:30

超人氣

更多 >
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤
剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅

剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅