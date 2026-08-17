破產、收購頻傳 中國手術機器人業迎洗牌窗口期

有分析師稱，2026年將是陸手術機器人「洗牌窗口期」。新華社

中國手術機器人將面臨大洗牌，一方面6月有3家企業接連IPO，另一方面也有公司IPO難獲進展，同時有多家企業破產 。有分析師稱，2026年將是中國手術機器人「洗牌窗口期」，產品同質化嚴重、缺乏核心技術護城河、現金流吃緊的中小玩家，則會被快速擠出牌桌，或被併購整合，或直接出局。

一段時間以來，手術機器人賽道持續有其熱度，今年6月單月，便有三家企業接連取得IPO進展。6月30日，真健康醫療在港交所掛牌，摘得「經皮穿刺手術機器人第一股」，公司上市首日漲超200%，市值一舉突破140億港元；同一周，術銳機器人、華科精準的A股IPO申請相繼獲受理。

近期骨科手術機器人天智航披露，其擬通過發行股份方式收購「微創系」上海微創骨科醫療科技有限公司62%股權，這場「蛇吞象」交易被市場稱為「今年手術機器人領域第一大收購案」，也凸顯相關企業在應對行業競爭的防禦性布局。

不過，現實大中國手術機器人行業正迎來生死存亡關鍵，破產消息頻傳，去年6月微亞醫療破產拍賣，今年1月龍慧醫療倒下，6月「硬鏡之王」卡爾史托斯都宣布全面退出手術機器人賽道等。且2024年全行業僅完成9筆融資。

科創板日報報導，樸拙資本執行合夥人苗天一分析，手術機器人作為高端醫療器械與“專精特新“核心賽道，A股及港股18A始終為未盈利創新器械企業保留了通暢的上市通道。疊加年初手術機器人醫療服務收費標準落地、醫療機構採購傾斜等配套政策，為企業登陸資本市場提供了估值支撐，營造出一個難得的上市窗口期。密集上市潮，是企業為自身爭取生存與成長的關鍵佈局。

西門子醫療的業內人士鄂冬認為，當前市場偏悲觀核心原因在於預期過高，人們期待機器人能快速替代醫生、大規模鋪開，但企業能力、患者認知等都還遠未跟上。他進一步指，機器人手術本就不在中國醫保普遍覆蓋的範疇內，未來有很高機率會優先將真正必要的高難度機器人手術納入支付。