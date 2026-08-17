我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「超異能英雄」女星海蒂潘妮迪亞過世 享年36歲

川普、金正恩「關係很好」讓美韓同盟關係緊張

破產、收購頻傳 中國手術機器人業迎洗牌窗口期

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
有分析師稱，2026年將是陸手術機器人「洗牌窗口期」。新華社
有分析師稱，2026年將是陸手術機器人「洗牌窗口期」。新華社

中國手術機器人將面臨大洗牌，一方面6月有3家企業接連IPO，另一方面也有公司IPO難獲進展，同時有多家企業破產。有分析師稱，2026年將是中國手術機器人「洗牌窗口期」，產品同質化嚴重、缺乏核心技術護城河、現金流吃緊的中小玩家，則會被快速擠出牌桌，或被併購整合，或直接出局。

一段時間以來，手術機器人賽道持續有其熱度，今年6月單月，便有三家企業接連取得IPO進展。6月30日，真健康醫療在港交所掛牌，摘得「經皮穿刺手術機器人第一股」，公司上市首日漲超200%，市值一舉突破140億港元；同一周，術銳機器人、華科精準的A股IPO申請相繼獲受理。

近期骨科手術機器人天智航披露，其擬通過發行股份方式收購「微創系」上海微創骨科醫療科技有限公司62%股權，這場「蛇吞象」交易被市場稱為「今年手術機器人領域第一大收購案」，也凸顯相關企業在應對行業競爭的防禦性布局。

不過，現實大中國手術機器人行業正迎來生死存亡關鍵，破產消息頻傳，去年6月微亞醫療破產拍賣，今年1月龍慧醫療倒下，6月「硬鏡之王」卡爾史托斯都宣布全面退出手術機器人賽道等。且2024年全行業僅完成9筆融資。

科創板日報報導，樸拙資本執行合夥人苗天一分析，手術機器人作為高端醫療器械與“專精特新“核心賽道，A股及港股18A始終為未盈利創新器械企業保留了通暢的上市通道。疊加年初手術機器人醫療服務收費標準落地、醫療機構採購傾斜等配套政策，為企業登陸資本市場提供了估值支撐，營造出一個難得的上市窗口期。密集上市潮，是企業為自身爭取生存與成長的關鍵佈局。

西門子醫療的業內人士鄂冬認為，當前市場偏悲觀核心原因在於預期過高，人們期待機器人能快速替代醫生、大規模鋪開，但企業能力、患者認知等都還遠未跟上。他進一步指，機器人手術本就不在中國醫保普遍覆蓋的範疇內，未來有很高機率會優先將真正必要的高難度機器人手術納入支付。

精華 FAQ

  • 因為市場同時出現IPO推進、併購整合與破產退出等多重變化，顯示競爭已從概念熱度轉向生存能力比拼。產品同質化、技術護城河不足與現金流緊張，會加速中小企業出局。

  • 6月真健康醫療在港交所上市，術銳機器人與華科精準的A股IPO也相繼獲受理；同時天智航擬收購上海微創骨科62%股權，成為市場關注的重大整合案例。

  • 分析師指出，手術機器人屬於高端醫療器械與專精特新賽道，A股與港股18A仍保留未盈利企業的上市通道，加上收費標準與採購政策支持，為企業提供估值與融資窗口。

破產

上一則

小伙和妻吵架 AI推薦路線爬山散心 結果困杭州深山無人區

下一則

高市戰歿者追悼致辭 中外交部敦促與軍國主義徹底切割

延伸閱讀

機器人搶灘IPO 宇樹8月10日啟動申購

機器人搶灘IPO 宇樹8月10日啟動申購
建構戰略護城河 中國機器人企業「邊融邊投」成趨勢

建構戰略護城河 中國機器人企業「邊融邊投」成趨勢
曾讓奔馳、寶馬都失色…中國本土神車徹底宣告落幕

曾讓奔馳、寶馬都失色…中國本土神車徹底宣告落幕
高盛：中國AI未見整體性泡沫 外資仍有空間

高盛：中國AI未見整體性泡沫 外資仍有空間

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

2026-08-14 21:33
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57
十堰鄖西首次發現「秦嶺巨獸」。（取材自鄖西發布）

似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」

2026-08-16 07:30

超人氣

更多 >
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤
剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅

剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅