解放軍在渤海海峽黃海北部軍演 16日起一連兩周禁航

解放軍在2025年4月16日的渤海營口海域軍演。(圖/取自微博)

據中國海事局網站消息，大連海事局發布航行警告，8月16日16時至30日16時，渤海海峽黃海北部部分海域執行軍事任務，禁止駛入。

據大連海事局公告：遼航警343/26， 渤海海峽黃海北部，自8月16日1600時至30日1600時，在38-51.7N121-38.21、 38-34.2N121-38.21、38-33.9N121-07.9E，38-48.2N121.141E諸點連線範圍內，執行軍事任務，禁止駛入。

根據公開資料，中國在渤海的軍事演習早已常態化。 2024年10月一場持續13天的超長演習，硬生生把渤海北部變成了「軍事孤島」，從葫蘆島到大連的海域被四個坐標點圍成鐵桶，戰機轟鳴聲穿透了整個金秋。

而2025年4月2日的夜間演習，持續6小時，軍人在夜色中完成突襲演練，連海鷗都被直升機的探照燈驚嚇四散。

中國加大渤海和黃海海域軍演的頻率、加大和俄羅斯的聯合海上巡邏，也使已關係複雜的中日、中韓情勢更為緊張，也讓東北亞情勢發生微妙的變化。

解放軍將在渤海海峽黃海北部部分海域軍演。(圖/中國海事局)