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解放軍在渤海海峽黃海北部軍演 16日起一連兩周禁航

記者賴錦宏/即時報導
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解放軍在2025年4月16日的渤海營口海域軍演。(圖/取自微博)
解放軍在2025年4月16日的渤海營口海域軍演。(圖/取自微博)

據中國海事局網站消息，大連海事局發布航行警告，8月16日16時至30日16時，渤海海峽黃海北部部分海域執行軍事任務，禁止駛入。

據大連海事局公告：遼航警343/26， 渤海海峽黃海北部，自8月16日1600時至30日1600時，在38-51.7N121-38.21、 38-34.2N121-38.21、38-33.9N121-07.9E，38-48.2N121.141E諸點連線範圍內，執行軍事任務，禁止駛入。

根據公開資料，中國在渤海的軍事演習早已常態化。 2024年10月一場持續13天的超長演習，硬生生把渤海北部變成了「軍事孤島」，從葫蘆島到大連的海域被四個坐標點圍成鐵桶，戰機轟鳴聲穿透了整個金秋。

而2025年4月2日的夜間演習，持續6小時，軍人在夜色中完成突襲演練，連海鷗都被直升機的探照燈驚嚇四散。

中國加大渤海和黃海海域軍演的頻率、加大和俄羅斯的聯合海上巡邏，也使已關係複雜的中日、中韓情勢更為緊張，也讓東北亞情勢發生微妙的變化。

解放軍將在渤海海峽黃海北部部分海域軍演。(圖/中國海事局)
解放軍將在渤海海峽黃海北部部分海域軍演。(圖/中國海事局)

精華 FAQ

  • 大連海事局發布航行警告，指出渤海海峽黃海北部部分海域將執行軍事任務，期間禁止船舶駛入，屬於明確的海上管制措施。

  • 公告顯示，禁航與軍事任務時間為8月16日16時至30日16時，整體持續2周，覆蓋渤海海峽與黃海北部指定海域。

  • 內文認為，中國在渤海與黃海的軍演頻率升高，並加強與俄羅斯的聯合巡邏，可能使中日、中韓關係更緊張，也讓東北亞局勢出現變化。

解放軍

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