少子化海嘯來襲 中國幼兒園教師去年減少近22萬人

受少子化影響，中國去年幼兒園專任教師數量減少近22萬人。(新華社)

受少子化影響，中國去年幼兒園專任教師數量減少近22萬人。第一財經報導，根據中國教育部 公布的《2025年全國教育事業發展統計公報》，中國共有學前教育專任教師261.26萬人，2024年則為283.19萬人。這意味著，去年幼兒園專任教師減少21.93萬人。

報導分析，人口結構的變化，給以培養幼教師資為主的師範院校和大學幼師系帶來了明顯影響。

中國國家統計局今年初公布的數據顯示，去年中國總人口減少339萬人至14億零489萬人，降幅大於2024年的139萬人，這也是自2022年中國總人口減少以來，降幅最大的一年。

中國新生兒總數從2024年的954萬人驟降至去年的792萬人，出生率為1949年有紀錄以來最低；同期死亡人口則從2024年的1,093萬人增至1,131萬人，人口自然增長率為負2.41‰。

中國教育部發布的《2025年全國教育發展統計公報》還指出，‌2025年，中國幼兒園數量減少了 2.14 萬所‌，全國學前教育在園幼兒人數也相應減少約358.47萬人。其中，民辦幼兒園受到的衝擊尤其明顯，在減少的總數中占比超過半數。