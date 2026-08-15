「榜一大哥」打賞千萬要求陪睡 女主播拒絕後反被告詐騙

抖音女主播被海南省檢察機關以詐騙罪提起公訴。（取材自鳳凰網）

你敢信嗎，千萬打賞刷出去，求陪睡被拒後，「榜一大哥」直接把女主播告成詐騙 犯。2025年10月，擁有近200萬粉絲的抖音 女主播魏瑩，被海南省檢察機關以詐騙罪提起公訴。

「榜一大哥」指的是在直播平台或聊天室中，花最多錢、送最多禮物而排在貢獻榜第一名的用戶。

起訴書指控，她自2019年起在平台虛構單身未婚人設，以建立戀愛等曖昧關係為由，誘使三名已婚被害人刷高額虛擬禮物，累計騙取約2500萬元人民幣(約348萬美元)。但魏瑩母親邵女士本月15日堅稱，女兒從未主動編造虛假婚育信息，打賞系粉絲自願行為，且實際到手金額因平台抽成等原因遠低於指控數額。而且「榜一大哥」要求交往、陪睡遭拒後，才告女兒詐騙。

綜合津雲新聞、指尖新聞瀋陽晚報報導，邵女士表示，魏瑩2019年4月起從事娛樂直播，累積近200萬粉絲。直播期間魏瑩已婚已育，但夫妻感情不合，2020年底離婚。出於對年幼孩子及個人隱私的保護，她未在直播間公開婚姻狀況。

據報導，2019年10月，「榜一大哥」、海南海口人邢某彬開始觀看魏瑩直播並頻繁高額打賞。魏瑩對高額打賞粉絲私信致謝，雙方由此建立微信 聯繫。邵女士稱，邢某彬也是已婚，觀看女兒直播、刷禮物並加微信後追求魏瑩，但女兒一直表示兩人不可能，並讓他少刷點。

2020年10月，魏瑩已婚已育的狀況被網友曝光，邢某彬前來求證，魏瑩如實相告，但對方得知真相後仍持續打賞。2020年11月，魏瑩轉型電商直播不順，準備重回娛樂主播。邢某彬態度卻改變，並表示不希望魏瑩再做主播，還稱要告她詐騙，希望她答應交往。

2022年9月，文昌市公安局刑事偵查大隊對魏瑩立案偵查，2023年3月16日，魏瑩被刑事拘留。邢某彬聯繫另外兩名已婚男粉絲鄭某人、丁某升，一同向海南省文昌市公安局舉報魏瑩詐騙。邵女士表示，案件自2022年至今歷經刑事拘留、取保候審、證據不足不予批捕，直至2025年10月再次被批捕並提起公訴，每個關鍵步驟均與舉報人邢某彬與魏瑩之間的「情感糾葛」進展高度吻合，「他要我女兒選，是陪他睡還是坐牢，但他是已婚，我女兒不願意插足別人感情。」

對此，天津大有律師事務所張慧律師認為，魏瑩未主動披露婚育狀況屬於對個人隱私的合理安排，觀眾打賞則是基於平台規則對表演服務的自願支付。她指出，三名報案人均為已婚，且邢某彬得知魏瑩真實婚姻狀況後仍持續打賞，難以認定其因「被騙」而處分財產，也難以認定魏瑩具有非法占有目的。

抖音女主播被海南省檢察機關以詐騙罪提起公訴。（取材自指尖新聞瀋陽晚報）