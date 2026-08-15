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習近平致電李在明 稱「高度重視中韓關係發展」

記者陳湘瑾／即時報導
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南韓總統李在明1月訪問中國。圖為1月5日國宴後，李在明（左）拿中國國家主席習近平...
南韓總統李在明1月訪問中國。圖為1月5日國宴後，李在明（左）拿中國國家主席習近平（右二）送的小米手機自拍。（歐新社資料照片）

中國國家主席習近平15日致電南韓總統李在明，祝賀南韓政府成立78周年，並表明中方重視韓中關係發展的立場。

韓聯社引述新華社報導，習近平表示，中韓是重要近鄰和合作夥伴，兩國建交34年來，在雙方共同努力下，相互成就、共同發展，各領域交流合作成果豐碩。

他並提到，中方高度重視中韓關係發展，願與李在明總統一同努力，推動中韓戰略合作夥伴關係沿正確軌道不斷前進，更好造福兩國人民，為地區乃至世界和平與發展作出更大貢獻。

對於近期韓中關係，習近平表示，去年底和今年初，兩國元首互訪取得成功，為中韓關係發展提供戰略引領。

南韓媒體報導，李在明在光復節致詞呼籲與北韓開展對話，並承諾將採取措施緩解軍事緊張局勢，在朝鮮半島建立和平共處。

李在明呼籲，朝韓雙方避免不必要的對抗，建立問題處理和危機預防機制。他承諾將致力於將雙方之間的停戰協定轉化為永久和平，並呼籲直接相關各方舉行會談以結束戰爭；這些討論也有助於尋找有效途徑，阻止北韓核能力的進一步發展。

李在明表示，南韓將履行其作為和平締造者、以及朝鮮半島穩定關係利益相關方的職責。

精華 FAQ

  • 習近平表示，中方高度重視中韓關係發展，認為兩國是重要近鄰和合作夥伴，並願與李在明共同推動中韓戰略合作夥伴關係沿正確軌道前進。

  • 他指出，去年底和今年初兩國元首互訪取得成功，為中韓關係發展提供戰略引領，也為雙方在各領域持續合作奠定基礎。

  • 李在明呼籲朝韓展開對話，避免不必要對抗，並建立危機預防機制；他也希望將停戰協定轉化為永久和平，以阻止北韓核能力進一步發展。

習近平 李在明 南韓

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