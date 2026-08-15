新華社：江澤民百歲誕辰紀念 習近平將出席講話

中共總書記習近平。(歐新社)

中國官媒新華社今晚報導，中共 當局17日將為已故領導人江澤民 舉行誕辰100周年紀念大會，中共總書記習近平 將出席並發表重要講話。

國立政治大學政治系、東亞研究所特聘教授寇健文日前接受新加坡聯合早報訪問時分析，江澤民紀念大會的一大看點是觀察哪些在任和退休領導人、高層幹部以及軍隊將領出席，「這麼高規格的活動，照理來說大家都應該出席；如果有人不在場，就更值得留意」。

此外，寇健文說，中共20大以來，大批高層幹部和軍隊將領落馬，中共黨內人心動盪，此時高規格紀念江澤民，既表明傳承歷史的必要，也凸顯現任領導人的治黨和治國理念，一定程度上可發揮穩定中共黨內人心的作用。

江澤民誕辰100周年紀念大會將於17日上午10時在北京人民大會堂舉行，央視、新華網等官媒將現場直播。

香港明報稍早前報導，中共建政以來，領導人百年誕辰通常只召開座談會，只為6人舉行過紀念大會，包括毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲，江澤民是第7人。

除了高規格的紀念大會，官媒央視自11至16日連續播出12集文獻紀錄片「江澤民」，一天2集。

另據中國人民銀行公告，17日當天開始將陸續發行江澤民誕辰100周年紀念幣。紀念幣共4款，其中普通紀念幣1款、金質紀念幣2款、銀質紀念幣1款，都是中國法定貨幣。