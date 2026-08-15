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改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

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改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

中央社台北15日電
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相聲演員郭德綱（右）2024年和于謙在英國倫敦演出。（新華社）
相聲演員郭德綱（右）2024年和于謙在英國倫敦演出。（新華社）

中國相聲演員郭德綱因一次擅改「紅歌」歌詞而陷入麻煩，不但導致當局的立案調查，演出也被迫取消。

綜合澎湃新聞等中媒近日報導，郭德綱上月在湖北武漢演出期間即興更改紅色經典歌曲「彈起我心愛的土琵琶」歌詞，被指涉嫌違反營業性演出管理條例，武漢市文旅局已對此立案調查。影響所及，郭德綱原定今天在西安的演出被取消。

紅色經典歌曲簡稱紅歌，泛指與中共及其領導的革命、建政等相關的政治宣傳歌曲。

報導引述西安滻灞保利大劇院透露，這場原定15日晚上在該劇院演出的「麒麟劇社成立十周年巡演西安站」已收到取消通知，目前可辦理退票。

據報導，郭德綱當時在武漢的京劇演出中飾演濟公，將「彈起我心愛的土琵琶」原詞「微山湖上靜悄悄」改為「紫禁城中靜悄悄」，並在結尾加入「我佛耶如來耶，媽咪媽咪哄」等戲謔唱詞。演出內容在中國網上引發爭議，有民眾向武漢市文旅部門檢舉。

港媒今天報導，「彈起我心愛的土琵琶」是電影「鐵道游擊隊」的插曲，具有濃郁的山東民歌地方色彩，表現游擊隊員在艱苦環境中的堅強意志和樂觀精神，是當代中國抗日戰爭題材電影插曲的代表作之一，並於2019年入選「慶祝中華人民共和國成立70周年優秀歌曲100首」。

53歲的郭德綱是中國著名相聲演員、電視節目主持人，致力將傳統相聲帶回劇場並實現商業化普及，是中國相聲社團德雲社的創辦人。

精華 FAQ

  • 他是在上月於湖北武漢的一場京劇演出中，飾演濟公時即興更改「彈起我心愛的土琵琶」歌詞，將原詞改寫並加入戲謔唱詞，因而引發外界爭議。

  • 報導指出，武漢市文旅局已就此案立案調查，原因被指可能違反營業性演出管理條例。事件曝光後，也迅速引來中國網路輿論討論與檢舉。

  • 郭德綱原定15日在西安演出的「麒麟劇社成立十周年巡演西安站」已收到取消通知，劇院也表示可辦理退票，顯示爭議已直接影響其商演安排。

武漢 中共

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