結婚開綠燈、離婚踩煞車 中催婚手段盡出仍擋不住登記降

今年上半年，中國結婚登記為327.5萬對，離婚登記138.3萬對。與去年同期相比，今年上半年結婚登記人數減少了26.4萬對，年減7.5%；離婚登記人數增加了5.2萬對，年增3.9%。（中通社）

最近天津一家銀行開設婚姻登記點，引發不少討論。中國為鼓勵適齡婚育，近年不斷降低結婚登記門檻，在景區、地鐵站 、音樂節都設置服務站，可以讓人隨時登記結婚。但是從實際數據來看，今年上半年結婚登記仍年減7.5%至327.5萬對，離婚登記反增3.9%至138.3萬對。

近日，天津市河西區民政局聯合中國郵政儲蓄銀行泗水道支行，正式啟用「東海婚姻登記處·泗水道愛情主題銀行」服務點，每周三、四各開放半個工作日受理業務，成為中國首家落戶銀行的婚姻登記服務站。

為了「大力提倡適齡婚育」，中國近年大幅提升婚姻登記便利性。第一財經指出，2025年5月10日起，新修訂的「婚姻登記條例」實施，婚姻登記地域限制取消，新人領證不再受戶籍地限制，婚姻登記各地通辦。

新制度上路後，旅遊途中也能就地結婚。不少城市、景區打造「領證新地標」，甚至發展出「結婚登記」旅遊。

結婚登記場景也越來越多元，一些地方將婚姻登記服務中心開進公園、旅遊景區、商場、地鐵站、游船、音樂節、銀行、雪山等場所。

例如，因站點名稱的獨特，合肥市肥西縣民政局婚姻登記處入駐合肥軌道3號線幸福壩站，成為中國首個設在地鐵站內的婚姻登記點。截至目前，這座特殊的婚姻登記處已迎來超過5700對新人。

還有地方部門直接入駐音樂節，提供現場結婚登記服務。雲南大理、新疆烏魯木齊、四川成都、浙江寧波等地都曾在音樂節舉辦期間提供現場結婚登記服務。

相較之下，想要離婚的門檻就高得多。中國中國2021年施行《民法典》，婚姻家庭編第1077條規定，夫妻提出協議離婚登記後，婚姻登記機關應給予30天冷靜期，期滿前任何一方可以單方撤回申請。

整體來看，政策效果或許不盡政策制定者的意。中國民政部最新數據顯示，今年上半年，中國結婚登記為327.5萬對，離婚登記138.3萬對。與去年同期相比，今年上半年結婚登記人數減少了26.4萬對，年減7.5%；離婚登記人數增加了5.2萬對，年增3.9%。