我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

下周一開學…維吉尼亞州立大學槍擊5傷 1人傷勢嚴重

結婚開綠燈、離婚踩煞車 中催婚手段盡出仍擋不住登記降

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年上半年，中國結婚登記為327.5萬對，離婚登記138.3萬對。與去年同期相比...
今年上半年，中國結婚登記為327.5萬對，離婚登記138.3萬對。與去年同期相比，今年上半年結婚登記人數減少了26.4萬對，年減7.5%；離婚登記人數增加了5.2萬對，年增3.9%。（中通社）

最近天津一家銀行開設婚姻登記點，引發不少討論。中國為鼓勵適齡婚育，近年不斷降低結婚登記門檻，在景區、地鐵站、音樂節都設置服務站，可以讓人隨時登記結婚。但是從實際數據來看，今年上半年結婚登記仍年減7.5%至327.5萬對，離婚登記反增3.9%至138.3萬對。

近日，天津市河西區民政局聯合中國郵政儲蓄銀行泗水道支行，正式啟用「東海婚姻登記處·泗水道愛情主題銀行」服務點，每周三、四各開放半個工作日受理業務，成為中國首家落戶銀行的婚姻登記服務站。

為了「大力提倡適齡婚育」，中國近年大幅提升婚姻登記便利性。第一財經指出，2025年5月10日起，新修訂的「婚姻登記條例」實施，婚姻登記地域限制取消，新人領證不再受戶籍地限制，婚姻登記各地通辦。

新制度上路後，旅遊途中也能就地結婚。不少城市、景區打造「領證新地標」，甚至發展出「結婚登記」旅遊。

結婚登記場景也越來越多元，一些地方將婚姻登記服務中心開進公園、旅遊景區、商場、地鐵站、游船、音樂節、銀行、雪山等場所。

例如，因站點名稱的獨特，合肥市肥西縣民政局婚姻登記處入駐合肥軌道3號線幸福壩站，成為中國首個設在地鐵站內的婚姻登記點。截至目前，這座特殊的婚姻登記處已迎來超過5700對新人。

還有地方部門直接入駐音樂節，提供現場結婚登記服務。雲南大理、新疆烏魯木齊、四川成都、浙江寧波等地都曾在音樂節舉辦期間提供現場結婚登記服務。

相較之下，想要離婚的門檻就高得多。中國中國2021年施行《民法典》，婚姻家庭編第1077條規定，夫妻提出協議離婚登記後，婚姻登記機關應給予30天冷靜期，期滿前任何一方可以單方撤回申請。

整體來看，政策效果或許不盡政策制定者的意。中國民政部最新數據顯示，今年上半年，中國結婚登記為327.5萬對，離婚登記138.3萬對。與去年同期相比，今年上半年結婚登記人數減少了26.4萬對，年減7.5%；離婚登記人數增加了5.2萬對，年增3.9%。

精華 FAQ

  • 主要是為了鼓勵適齡婚育、降低結婚門檻，讓新人在景區、商場、地鐵站、音樂節甚至銀行都能便利登記，藉此提升結婚意願與辦理可近性。

  • 新修訂的婚姻登記條例取消地域限制，結婚登記不再受戶籍地約束，改為全國通辦，讓新人即使在旅遊途中，也能就地完成領證。

  • 今年上半年結婚登記為327.5萬對，較去年同期減少26.4萬對、年減7.5%；離婚登記則達138.3萬對，增加5.2萬對、年增3.9%，顯示催婚政策成效有限。

地鐵站

上一則

「捨不得買新書就退學」惹議 四川西南醫科大學回應了

下一則

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

延伸閱讀

搶救新低的結婚率...中國1地銀行可辦結婚登記業務

搶救新低的結婚率...中國1地銀行可辦結婚登記業務
懶人包／假結婚辦綠卡…華人移民詐團怎運作10年？社媒仍見「商婚」

懶人包／假結婚辦綠卡…華人移民詐團怎運作10年？社媒仍見「商婚」
初次見面即領證 紐約從假婚姻到「真夫妻」的造假產業鏈

初次見面即領證 紐約從假婚姻到「真夫妻」的造假產業鏈
10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴

10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

2026-08-14 21:33
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30

超人氣

更多 >
現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金
巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入
在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米
印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光
160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了