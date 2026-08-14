我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專業賊闖華人超市3分鐘得手 不碰收銀機只偷這

住飯店別碰抱枕 專家揭「最容易被忽略」衛生死角

佛山中學生嘲貴州「山旮旯」 群眾聚校門口抗議

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾聚集抗議。（視頻截圖）
民眾聚集抗議。（視頻截圖）

廣東佛山超盈實驗中學U17足球隊日前赴貴州參賽奪冠，隊中門將張旭賽後因腳踩獎盃，並在網上發表「山旮旯」等地域歧視言論，引發大批在廣東工作的貴州民眾極度不滿。抗議者12日晚間起前往學校門口拉布條抗議，場面一度演變為數十人規模的集會。對此，佛山市南海區委區政府13日公開道歉，責令學校相關負責人致歉、免去球隊教練職務、對學生嚴肅批評教育並處以停賽。

綜合媒體報導，該足球隊8日在貴州榕江舉辦的「班超盃」青少年足球賽中擊敗東道主奪冠。賽後，門將張旭在酒店進行網路直播時，發表針對貴州的貶低言論，稱貴州是「山旮旯」（極為偏僻的地方）、「三四線小城市」，並抱怨「豬腳飯太難吃」。面對網友善意提醒與批評，張旭反而情緒激動地挑釁直言：「我就罵貴州咋了，大哥，踢不過就受著唄」、「你舉報吧，我太想被你舉報了」，期間更有其他隊員湊近畫面辱罵，態度極其狂妄。

此番言論迅速點燃輿論怒火，多名在粵工作的貴州民眾12日晚間起發起抗議，在學校門口拉起「張旭，你欠貴州一個真誠道歉」的布條，並高喊「貴州，雄起」等口號。隨著人群持續聚集，當地政府13日晚間調派大批警力到場維安並封鎖附近道路。雖然警方與南海區教育局官員到場勸離，但直至14日午夜前後，校門前仍有部分抗議民眾聚集未完全散去。

在龐大輿情壓力下，學校官方帳號上傳了張旭、校董事會代表及球隊教練的道歉影片。張旭在影片中鞠躬認錯，承認自己被勝利沖昏頭，懇請貴州的父老鄉親原諒其狂妄與無知。然而，許多網友對此道歉並不買單，質疑張旭只是「毫無誠意地唸著AI寫的稿子」，也有網友痛批，教練在道歉時身穿帶有招生字樣的衣服，質疑校方「藉機打廣告」，引發二次爭議。

張旭發道歉視頻鞠躬認錯。（視頻截圖）
張旭發道歉視頻鞠躬認錯。（視頻截圖）

官方通報強調，南海區與榕江縣屬於國家東西部協作結對關係，多年來結下深厚情誼，個別學生的不當言行已嚴重違反體育道德並傷害榕江人民感情，呼籲廣大網友理性客觀看待，不信謠、不傳謠。

精華 FAQ

  • 起因是佛山超盈實驗中學U17足球隊在貴州奪冠後，門將張旭直播時以「山旮旯」等字眼貶低貴州，還嘲諷飲食與地區發展，言詞帶有明顯地域歧視，因此迅速引爆輿論。

  • 多名在廣東工作的貴州民眾12日晚間到學校門口拉布條抗議，要求張旭道歉，並高喊相關口號。之後人群逐漸聚集，當地警方與教育部門到場維安並勸離。

  • 佛山市南海區委區政府13日公開道歉，要求學校負責人致歉，免去球隊教練職務，並對涉事學生嚴肅批評教育、處以停賽；校方也上傳道歉影片試圖平息爭議。

上一則

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

延伸閱讀

筆試前13名「全淘汰」 倒數5名都逆襲？佛山一中學招聘惹議

筆試前13名「全淘汰」 倒數5名都逆襲？佛山一中學招聘惹議
貴州少年強抱女友跳河 卻自己游上岸 母尋女17年才知悲劇

貴州少年強抱女友跳河 卻自己游上岸 母尋女17年才知悲劇
「房主任」脫口秀走紅 1句話翻車 女兒戳穿愧疚式教育

「房主任」脫口秀走紅 1句話翻車 女兒戳穿愧疚式教育
泰國又傳校園槍擊？清邁學生發文引恐慌 警察進校維安

泰國又傳校園槍擊？清邁學生發文引恐慌 警察進校維安

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57

超人氣

更多 >
年歲漸長仍保有好氣質 4生肖女人緣佳、魅力讓人難以忽視

年歲漸長仍保有好氣質 4生肖女人緣佳、魅力讓人難以忽視
現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金
印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光
才因涉嫌抄襲辭職 劍橋最年輕非裔教授驚傳身亡

才因涉嫌抄襲辭職 劍橋最年輕非裔教授驚傳身亡
貴州4歲女童滿頭白髮 查不出原因 靠網友提醒確診1疾病

貴州4歲女童滿頭白髮 查不出原因 靠網友提醒確診1疾病