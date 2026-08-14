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在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

中國新聞組／即時報導
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寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華為「天才少年」寧博宇工作1137天後主動離職。
  • 重點二：他曾領百萬年薪，如今先返鄉休息並幫忙賣玉米。
  • 重點三：未來將赴瑞典皇家理工學院做博士後，之後計畫回國。

曾以頂級待遇入選「天才少年」計畫的前華為員工寧博宇，近日透過社交平台官宣離職，結束在華為共計1137天的職場生涯。他在2023年從電子科技大學博士畢業後，順利領取最高一檔的百萬年薪(人民幣，下同)，如今卻決定放棄高薪主動請辭。寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。

鞭牛士報導，寧博宇2023年電子科技大學博士畢業，經過多輪專家評審入選華為「天才少年」計畫，拿到校招最高一檔薪資開啟職場生涯。他在華為共計工作1137天，2026年8月正式離開公司。目前寧博宇已成功拿到歐盟瑪麗居里學者博士後獎學金，即將奔赴瑞典皇家理工學院開展研究，並表示未來結束學業後計畫回國發展。

離職後的下一步規畫，寧博宇透露目前不打算創業或留校，而是先回老家休息一陣子。對於外界關注他「回村賣玉米」的經歷，他幽默表示：「我更願意把自己視作人生的演員，這個月的劇本是體驗農民生活，下個月可以換成司機的角色。」

消息曝光後引發熱議，有網友讚賞「能勇於走出舒適圈真令人佩服」、「不被百萬年薪束縛，這才是真正的人生自由」，也有網友留言笑稱「連天才少年都要回村種地，這劇本太接地氣了」。

談及離職主因，寧博宇坦言入職第二年就已心生不適，但他用打「英雄聯盟」做比喻，將季度考核形容為固定的刷怪節奏：「多少分鐘補多少刀，什麼時候刷河蟹、拿龍，都成了季度硬性指標。」他直言自己並不擅長這套節奏，只有在協助同事解決棘手技術難題時，才能消解內心的焦躁。此外，面對AI技術快速疊代，他也對專利撰寫等工作可能被替代感到焦慮，坦言「如果不能給公司帶來價值，就不該占著資源和職位」。

回顧在華為三年的歲月，寧博宇表示，百萬年薪讓他第一次覺得走上巔峰，期間他零基礎入門AI、帶隊拿下華為無線AI算法大賽季軍，也在工作之外拿下華為達人秀街舞冠軍。他感性地寫道：「這些回憶，都是青春最寶貴的財富。」

精華 FAQ

  • 他坦言入職第2年就感到不適應，尤其不擅長季度考核的固定節奏；加上AI快速迭代帶來工作替代焦慮，認為若無法持續創造價值，就不該占用資源與職位。

  • 他目前不打算創業或留校，先回老家休息一陣子，並幫忙賣玉米；之後已拿到歐盟瑪麗居里學者博士後獎學金，將赴瑞典皇家理工學院研究。

  • 寧博宇從電子科技大學博士畢業後入選「天才少年」計畫，零基礎投入AI工作，還帶隊拿下無線AI算法大賽季軍，也曾獲華為達人秀街舞冠軍。

歐盟 華為

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