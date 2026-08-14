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中國發行江澤民誕辰100周年紀念幣 限量兌換

新華社北京8月14日電
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圖為1997年9月12日，江澤民在中共15大會開幕作報告。(新華社檔案照)
圖為1997年9月12日，江澤民在中共15大會開幕作報告。(新華社檔案照)

中國人民銀行8月14日發布公告稱，定於2026年8月17日起陸續發行江澤民誕辰100周年紀念幣。江澤民誕辰100周年紀念幣共4枚，其中普通紀念幣1枚，金質紀念幣2枚，銀質紀念幣1枚，均為中華人民共和國法定貨幣

江澤民誕辰100周年普通紀念幣正面圖案為中華人民共和國國徽，並刊國名、年號。背面圖案為江澤民頭像，並刊「江澤民誕辰100周年」、「1926-2026」字樣及面額。普通紀念幣面額為1元，直徑為25公釐，材質為鋼芯鍍鎳，發行數量為1000萬枚。

江澤民誕辰100周年普通紀念幣採取預約兌換方式發行，每人預約、兌換限額為20枚。承辦銀行於2026年8月31日至9月1日辦理預約業務。公眾可透過承辦銀行官方網站等線上管道或在營業時間內前往承辦銀行公布的預約兌換據點進行預約登記。承辦銀行將於2026年10月13日至10月19日辦理預約兌換。

金銀紀念幣正面圖案均為中華人民共和國國徽，並刊國名、年號。30克圓形金質紀念幣背面圖案為江澤民肖像，並刊「江澤民誕辰100周年」、「1926-2026」字樣及面額。30克圓形金質紀念幣含純金30克，直徑32公釐，面額500元，最大發行量1000枚。

8克圓形金質紀念幣背面圖案為江澤民1947年在上海交通大學的畢業照片，並刊「江澤民誕辰100周年」、「1926-2026」字樣及面額。8克圓形金質紀念幣含純金8克，直徑22公釐，面額100元，最大發行量10000枚。

30克圓形銀質紀念幣背面圖案為江澤民2000年在廣東省高州市領導幹部「三講」教育會議上講話的照片，並刊「江澤民誕辰100周年」、「1926-2026」字樣及面額。30克圓形銀質紀念幣含純銀30克，直徑40公釐，面額10元，最大發行量20000枚。

精華 FAQ

  • 中國人民銀行公告指出，江澤民誕辰100周年紀念幣定於2026年8月17日起陸續發行，內容包含1枚普通紀念幣、2枚金質紀念幣與1枚銀質紀念幣。

  • 普通紀念幣面額為1元，直徑25公釐，材質為鋼芯鍍鎳，發行數量1000萬枚；採預約兌換，每人限額20枚，並於2026年10月13日至10月19日辦理兌換。

  • 30克金幣面額500元、最大發行量1000枚；8克金幣面額100元、最大發行量10000枚；30克銀幣面額10元、最大發行量20000枚，均為中華人民共和國法定貨幣。

貨幣 江澤民

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