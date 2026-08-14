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AI客觀嗎？這工具遭爆推薦酒店 抽佣高達12%

記者林宸誼／即時報導
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字節跳動旗下AI工具「豆包」近日遭爆出推薦酒店訂單將抽取高達12%佣金，消息傳出...
字節跳動旗下AI工具「豆包」近日遭爆出推薦酒店訂單將抽取高達12%佣金，消息傳出隨即引發熱烈討論，不少人擔憂AI推薦的客觀性與公正性是否已遭到商業利益侵蝕。（圖／取自新藍網）

越來越多中國民眾習慣透過AI助手規劃旅遊行程與篩選飯店，然而字節跳動旗下AI工具「豆包」近日遭爆出推薦酒店訂單將抽取高達12%佣金，消息傳出隨即引發熱烈討論，不少人擔憂AI推薦的客觀性與公正性是否已遭到商業利益侵蝕。

南方都市报報導，這波爭議源於抖音發布的「2026年抖音生活服務平台特定渠道軟件服務費政策說明意見徵集及公示」，該政策於8月10日生效。根據新規，凡使用者透過豆包入口跳轉至「抖音來客」並完成飯店訂單交易，平台將收取11.4%軟體服務費與0.6%支付手續費，合計綜合費率約12%；若為其他生活服務類訂單，綜合費率更高達18%。

有業者在社交平台發布截圖證實，豆包推薦飯店已開始收取佣金。

面對網路疑慮，豆包公關負責人劉星澄清指出，豆包推薦飯店要收費的說法並不準確。劉星強調，豆包生活服務現階段未設置付費推廣機制，店家無法透過付費來提升或改變推薦順序，平台僅在訂單實際成交後才抽取渠道服務費。

針對與其他平台「佣金加廣告」模式的比較，他表示豆包主要按交易成交收費，目前仍處於探索初期，歡迎用戶與店家持續測試。

證券時報報導，盤古智庫高級研究員江瀚表示，豆包通路酒店訂單代表AI助手在本地生活交易鏈路中的角色，從平台「自然流量入口」正式轉變為獨立成交管道。

這本質上是字節跳動對AI入口流量價值的重新定價，意在透過獨立計費搭建AI流量商業閉環，也是大模型探索「服務分發+交易抽佣」變現路徑的典型嘗試。

他認為，字節此舉意在搶佔「AI生活服務平台」使用者心智，依託AI對話的高需求精準度分流流量。當前AI工具在交易轉化環節仍存在明顯短板，大模型交易抽傭模式長期面臨「信任鴻溝」難題。當AI推薦與商業利益深度綁定，推薦結果能否保持客觀中立成為核心挑戰。

江瀚指出，AI旅遊商業化的關鍵，不僅是打通交易鏈路，更在於完善信源體系、提升推薦透明度與可信度。倘若信任問題難以妥善解決，這套抽傭模式很難形成可持續的商業生態。

市場調查機構QuestMobile 4日發布「2026上半年中國移動互聯網實力價值榜」，截至2026年6月，AI原生APP月活躍使用者規模達到4.9億，年增85.4%，成為上半年增長最快的移動互聯網行業之一。其中，AI原生APP使用者規模TOP榜中，豆包以3.8億月活位居第一。千問以1.6億月活排名第二，DeepSeek以1.3億月活排名第三。

精華 FAQ

  • 因為外界發現，使用者若透過豆包跳轉到抖音來客並完成酒店訂單，平台可能收取約12%費用，讓人擔心AI推薦是否會受商業利益影響，進而動搖其公正性。

  • 依新規，透過豆包入口成交的酒店訂單，平台會收取11.4%軟體服務費與0.6%支付手續費，合計約12%；其他生活服務類訂單的綜合費率則可高達18%。

  • 專家認為這是字節跳動重新定價AI入口流量的嘗試，目標是建立AI流量商業閉環。不過若信源、透明度與可信度不足，AI推薦就難以長期維持用戶信任。

抖音 字節跳動

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