紐西蘭把正常交往稱間諜活動 中：不要搬石頭砸自己的腳

紐西蘭安全情報局日前發布「紐西蘭安全威脅環境」2026年度報告，把中紐正常交往和交流合作稱為所謂間諜或干預活動。中國大陸駐紐西蘭使館發言人指出，奉勸這些勢力、這些人不要飲鴆止渴，不要搬起石頭砸了自己的腳。圖為紐西蘭國旗。（路透）

曾被西方視為「五眼聯盟」對華行動「軟肋」的紐西蘭 ，如今似乎正走向另一個極端。紐西蘭安全情報局日前發布「紐西蘭安全威脅環境」2026年度報告，把正常交往和交流合作稱為所謂間諜 或干預活動。中國駐紐西蘭使館發言人指出，奉勸這些勢力、這些人不要飲鴆止渴，不要搬起石頭砸了自己的腳。

中國駐紐西蘭使館發言人表示，中紐關係的本質是互利共贏。近年來，在雙方共同努力下，雙邊關係取得穩步進展。雙邊貿易額屢創新高，給紐西蘭民眾帶來大量收入和就業機會。

人文交流不斷發展，遊客和國際留學生數量持續上升，增進了兩國人民相互瞭解和情感交流。其中，在新華僑華人 發揮了獨特、重要的積極作用。

中國駐紐西蘭使館發言人提到，中國對紐實施單方面免簽政策以來，不少紐西蘭遊客到訪中國，親眼見證中國的發展成就、開放包容。多種因素作用下，近年來紐西蘭民眾對華認知更加全面、客觀，對華好感度、對中紐關係的支持度不斷上升。

中國駐紐西蘭使館發言人認為，此時公布的這份報告，是近來國際上某些勢力操縱發起的新一輪對華攻擊、污蔑、抹黑的組成部分，本身恐怕就是外國干預的結果。

報告並反映出紐西蘭內外都有人不願看到中紐關係發展得好，通過極盡造謠之能事，企圖離間兩國人民的感情，在包括華僑華人在內的民眾中製造寒蟬效應，破壞雙邊互信，阻礙兩國關係發展。

中國駐紐西蘭使館發言人指出，他們這麼做是為服務其地緣政治目的，及個別勢力狹隘短視的政治利益。對他們這些圖謀，相信明眼人都會看得很清楚，目的也不會得逞。

中國駐紐西蘭使館發言人正告那些企圖以此進行政治操弄的勢力和人，不要為了一己之私，損害來之不易、互利共贏的中紐關係，損害雙方人民的自身利益。充當國際上反華勢力的馬前卒，得不償失！

中國駐紐西蘭使館發言人提到，在對外關係上製造話題解決不了紐西蘭的問題，恐怕只會讓事情變得更糟！奉勸這些勢力、這些人不要飲鴆止渴，不要搬起石頭砸了自己的腳！

中國駐紐西蘭使館發言人表示，中方重視中紐關係，願同新方共同努力，在兩國領導人共識基礎上，推動兩國政治互信、務實合作和人文交往等各領域交流合作不斷發展，更好造福兩國人民。但中新關係的發展不取決於中國一方。中國希望紐方同中方相向而行，而非相反。否則，由此產生的一切後果，責任不在中方。