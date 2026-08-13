中國工人討薪被捕 上千人聚集唱國歌包圍俄警

約1000名中國工人包圍攔阻警車下，俄羅斯警方最後釋放了一名被捕的工人。（取材自X平台）

中國國企在俄羅斯 海港烏斯特盧加的一處大型工地，9日爆發大規模勞資衝突事件。一名中國籍工人因長期被拖欠薪水討薪不成，與管理人員發生衝突後，遭配槍的俄羅斯警察強行逮捕上車。現場隨即聚集超過1000名中國工人包圍警車，甚至高唱國歌拒絕讓警方離去，警方眼見難以平息眾怒，最終當場將該名工人釋放。

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綜合媒體報導，這起事件發生於距離聖彼得堡約160公里的烏斯特盧加「波羅的海天然氣化工綜合體」項目工地，該項目由中國化學第七建設有限公司承建。據現場工人透露，事發當天，該名中國籍工人因討薪多時未果，積怨已久下疑似飲酒並辱罵工地管理人員，管理人員隨後報警處理。配備長槍的俄羅斯員警抵達後，強行破門進入宿舍，將該名工人逮捕並押解上車。

衝突過程被現場工人拍下並於網絡流傳，影片顯示，警方抓人時疑似有工地管理人員用中文大喊，「警察執法不要拍、不要拍」，迅速激怒現場其他工人。大批身穿反光衣、頭戴安全帽的中國工人朝警車迅速聚集，將警車四周包圍得水泄不通。據聖彼得堡當地社群網站說法，現場聚集的中國工人超過1000人。

不少人高舉手機拍片直播，對著警方咆哮，現場更有工人帶頭高唱中國國歌歌詞，「起來不願做奴隸的人們」，僵持之下，警車完全無法前進，警方最終只能選擇退讓，當場釋放涉事工人。

截至目前為止，俄羅斯警方、中國化學第七建設有限公司以及中國駐俄羅斯使館均未作出官方回應與說明。該起事件在網絡曝光後引發中國網友熱烈討論與議論，有網友感嘆表示「在俄羅斯維權，好像還比在中國容易」，也有網友留言質疑中國企業的勞資問題，直指「在國外欺負自己人還不夠，還找外國人幫忙」。

事實上，中國國企在俄羅斯的工程項目近期接連爆發勞資糾紛。俄媒報導指出，由中國化學工程第11建設有限公司總承包的納霍德卡「東方港」NFP甲醇項目，4日亦有數百名中國工人因被拖欠半年工資而發起抗議；不過中國駐符拉迪沃斯托克總領事館隔日曾發聲明，否認存在欠薪情況。