炸雞店員工手伸進褲子20多秒 沒洗手續打包…勒令停業

示意圖。（取自123RF）

買外食千萬要小心，中國又爆食品安全事件。溫州市甌海區一間韓式炸雞店被民眾發現，一名男員工在備餐時，竟將手伸入褲子內抓撓臀部，隨後完全沒洗手就直接拿起夾子打包餐點。這段噁心過程全被店家上傳至平台的「明廚亮灶」監控直播全程錄下，引發廣大網友撻伐。目前涉事店家已被勒令停業並將註銷營業執照。

根據「南方都市報」、「封面新聞」等媒體報導，事發店家為位於溫州市甌海區萬象城的「檸檬隊長韓式炸雞」，網路瘋傳的直播畫面顯示，一名身穿工作服的男員工背對鏡頭，面前擺著剛炸好的餐點，他突然將手伸進褲子內抓撓，過程長達20多秒。令網友震驚的是，該員工之後完全沒有進行洗手或消毒，隨即一手拿起餐盒、另一手拿夾子處理食材。

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「明廚亮灶」系統的直播畫面曝光後引發輿論沸騰，不少網友痛批：「抓完屁股沒洗手就夾炸雞，太噁心了」、「消費者被加料了」。外送平台顯示，該門市已於12日下午暫停營業，多個外送與點評平台目前均已無法搜尋到該店家。

溫州市甌海區市場監督管理局13日表示，接獲檢舉後已第一時間派員至現場核實，當場給予警告等行政處罰，並勒令涉事門市停業整頓。當局同時要求店家立即銷毀店內所有炸雞成品，避免問題食品流入市場。

監管部門進一步指出，此事件判定為門市員工衛生培訓嚴重缺失，該名違規員工已被依法解僱。目前該門市已關閉，負責人正著手辦理營業執照註銷手續。

事實上，這已非「檸檬隊長韓式炸雞」首次爆出衛生問題。今年4月30日，江西省宜春市袁州區公布網路餐飲「紅黑榜」時，當地的檸檬隊長韓式炸雞恒大綠洲店就曾登上「黑榜」。當時該店被查出後廚衛生極差、煙蒂與雜物隨地可見、冰箱內食材未覆膜密封，且設備表面清潔不到位、物料隨意擺放等諸多違規問題。