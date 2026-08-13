我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

醫療成本上升 醫院要求看病必須預先付款

開票比民調低5%…洪倫廷為何領先變落馬？

譚森：川習會成果卡關 美中投資委員會5月以來未曾磋商

中央社台北13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普(左)與中國國家主席習近平5月會晤。(美聯社)
美國總統川普(左)與中國國家主席習近平5月會晤。(美聯社)

美國總統川普與中國國家主席習近平5月會晤後宣布成立美中「投資委員會」，但美中商業委員會會長譚森表示，雙方至今尚未真正啟動磋商程序，預料難以成為川習下月華府會晤的主要成果。

香港南華早報報導，美中商業委員會（US-China Business Council）會長譚森（Sean Stein）表示，目前沒有跡象顯示，投資委員會（Board of Investment）將成為下次川習會的一項重大成果。

他說，美中雙方「都還沒有真正啟動磋商程序」，目前看來，雙方也都尚未準備好與民間部門展開討論。

中國駐美大使館則回應，兩國經貿團隊正就相關機制保持密切溝通，並稱貿易及投資委員會將提供平台，讓雙方務實討論彼此關切的經貿及投資議題，有助於推動經貿磋商從「危機應對」轉向「機制化管理」。

美中5月宣布成立「投資委員會」及新的「貿易委員會」（Board of Trade），作為管理兩國經貿關係的機制。根據白宮當時發布的資料，投資委員會旨在提供政府之間討論投資相關議題的平台；貿易委員會則聚焦非敏感領域的雙邊貿易。

儘管貿易委員會的談判正在取得進展，但雙方對於投資委員會目前的狀況仍三緘其口。

亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所長柯特勒（Wendy Cutler）表示，美國對中國投資的立場仍在形成，川普歡迎中國投資者赴美尋找投資機會，但其內閣部分成員及國會態度較為審慎。

川普曾多次提出中國汽車製造商赴美設廠的構想，但美國政府同時也採取措施阻止中國車廠進入美國市場，理由包括間諜活動疑慮、中國政府補貼以及不公平競爭。

研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）數據顯示，中國對美直接投資已從2016年的550億美元，大幅降至2025年的40億美元。

譚森表示，目前雙方對投資委員會的關注程度不及貿易委員會，「他們更著重於確保貿易委員會能夠迅速為兩國帶來成果」。

美中正透過貿易委員會評估雙方可降低或取消哪些關稅，各自額度上限約為300億美元。

美中經濟摩擦近期仍持續升溫，美國加徵額外關稅，雙方也擴大出口管制及針對企業與敏感技術的限制措施。柯特勒指出，即使貿易委員會目前也僅「進展緩慢」，兩個委員會的雙方主席人選及具體職權範圍至今仍未明朗。

另外，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）7月在菲律賓與中國外長王毅會談後表示，雙方已討論新成立的貿易委員會與投資委員會如何落實運作。他還說，在習近平9月訪美成行之前，這可能是美中雙方能完成的一項具體成果，「也是建立在我們今年稍早訪中成果的基礎上」。

精華 FAQ

  • 美中商業委員會會長譚森表示，雙方至今沒有真正啟動磋商程序，也尚未準備與民間部門討論，因此投資委員會難在下月川習會前形成可見成果。

  • 中方稱兩國經貿團隊正就相關機制保持密切溝通，並強調委員會可提供平台，讓雙方務實討論經貿與投資議題，推動磋商從危機應對轉向機制化管理。

  • 譚森與柯特勒都指出，雙方更著重讓貿易委員會盡快產生成果，因其談判已有進展；相較之下，投資委員會主席人選與職權仍不明朗，且投資政策受安全疑慮影響更大。

川習會 習近平 川普

上一則

買保險買上床 廣西女控夫遭色誘買千萬保險：每次開房後都買

下一則

長鑫科技超越騰訊 成為中國市值最高上市公司

延伸閱讀

川習9月會前美中高層通話 華府盼北京落實經貿承諾

川習9月會前美中高層通話 華府盼北京落實經貿承諾
推動9月川習會 參議員戴恩斯將赴中國協助敲定議程

推動9月川習會 參議員戴恩斯將赴中國協助敲定議程
川習會後美中仍政經衝突不斷 學者：還在管理競爭框架裡

川習會後美中仍政經衝突不斷 學者：還在管理競爭框架裡
美中制裁戰再起 9月川習會還辦嗎？CNN：可能縮小議程

美中制裁戰再起 9月川習會還辦嗎？CNN：可能縮小議程

熱門新聞

東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57
中國百萬網紅雅典娜曾是世界小姐澳門賽區季軍。圖／截自微博

閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票

2026-08-09 12:30

超人氣

更多 >
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了