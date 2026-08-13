譚森：川習會成果卡關 美中投資委員會5月以來未曾磋商

美國總統川普(左)與中國國家主席習近平5月會晤。(美聯社)

美國總統川普 與中國國家主席習近平 5月會晤後宣布成立美中「投資委員會」，但美中商業委員會會長譚森表示，雙方至今尚未真正啟動磋商程序，預料難以成為川習下月華府會晤的主要成果。

香港南華早報報導，美中商業委員會（US-China Business Council）會長譚森（Sean Stein）表示，目前沒有跡象顯示，投資委員會（Board of Investment）將成為下次川習會 的一項重大成果。

他說，美中雙方「都還沒有真正啟動磋商程序」，目前看來，雙方也都尚未準備好與民間部門展開討論。

中國駐美大使館則回應，兩國經貿團隊正就相關機制保持密切溝通，並稱貿易及投資委員會將提供平台，讓雙方務實討論彼此關切的經貿及投資議題，有助於推動經貿磋商從「危機應對」轉向「機制化管理」。

美中5月宣布成立「投資委員會」及新的「貿易委員會」（Board of Trade），作為管理兩國經貿關係的機制。根據白宮當時發布的資料，投資委員會旨在提供政府之間討論投資相關議題的平台；貿易委員會則聚焦非敏感領域的雙邊貿易。

儘管貿易委員會的談判正在取得進展，但雙方對於投資委員會目前的狀況仍三緘其口。

亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所長柯特勒（Wendy Cutler）表示，美國對中國投資的立場仍在形成，川普歡迎中國投資者赴美尋找投資機會，但其內閣部分成員及國會態度較為審慎。

川普曾多次提出中國汽車製造商赴美設廠的構想，但美國政府同時也採取措施阻止中國車廠進入美國市場，理由包括間諜活動疑慮、中國政府補貼以及不公平競爭。

研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）數據顯示，中國對美直接投資已從2016年的550億美元，大幅降至2025年的40億美元。

譚森表示，目前雙方對投資委員會的關注程度不及貿易委員會，「他們更著重於確保貿易委員會能夠迅速為兩國帶來成果」。

美中正透過貿易委員會評估雙方可降低或取消哪些關稅，各自額度上限約為300億美元。

美中經濟摩擦近期仍持續升溫，美國加徵額外關稅，雙方也擴大出口管制及針對企業與敏感技術的限制措施。柯特勒指出，即使貿易委員會目前也僅「進展緩慢」，兩個委員會的雙方主席人選及具體職權範圍至今仍未明朗。

另外，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）7月在菲律賓與中國外長王毅會談後表示，雙方已討論新成立的貿易委員會與投資委員會如何落實運作。他還說，在習近平9月訪美成行之前，這可能是美中雙方能完成的一項具體成果，「也是建立在我們今年稍早訪中成果的基礎上」。