香港再引撞球名將落戶 「白旋風」曾與周星馳在電影對決

透過優秀人才入境計畫，傳奇司諾克(撞球)手「白旋風」吉米·懷特(Jimmy White)已正式成為香港人。(取材自香港入境處微博視頻)

再有國際體壇名將選擇落戶香港 。繼羅尼·歐沙利文(Ronnie O'Sullivan)、賈德·川普(Judd Trump)及尼爾·羅伯森(Neil Robertson)後，傳奇司諾克(撞球)手「白旋風」吉米·懷特(Jimmy White)亦已透過優秀人才入境計畫，正式成為香港人，並在入境處辦理手續取得香港身分證。

大公報報導，1962年生於英國倫敦的吉米·懷特現年64歲，是一位現役職業司諾克選手，因為其強大的出桿力量，華麗和節奏快的球風，因而有「白旋風」的稱號，他曾經奪得6屆世界司諾克錦標賽亞軍及10屆排名賽冠軍。

吉米·懷特早前以「優秀人才入境計畫」的「成就計分制」申請來港定居。申請過程中，吉米·懷特曾經諮詢入境處有關申請詳情，入境處處長郭俊峯亦有提供意見，促成吉米·懷特落戶來港。

吉米·懷特透露，來港後將會嘗試找一位「老朋友」，對方是「龍的傳人」(Legend of the Dragon)。翻查紀錄，吉米·懷特曾於1991年參演電影「龍的傳人」與周星馳 在球檯對決，他在片中飾演本人「快槍手韋德」。另外，吉米·懷特與香港淵源頗深，2018年亦曾來港與藝人張智霖等進行表演賽，張智霖當時表示，吉米·懷特是其超級偶像。

中國香港司諾克總會主席羅永聰表示，「英國的職業司諾克手一直很嚮往香港，他們在香港很有知名度，在上世紀80年代起已多次來港，至今依然十分享受來港參加比賽、遊覽或與朋友相聚。香港司諾克界當然歡迎他們成為香港居民，香港球迷和運動員有更加多機會接觸頂級司諾克手。」他預計，將會陸續有更多現役或退役的頂級司諾克手申請成為香港居民。

報導指出，「優秀人才入境計畫」2006年6月28日正式開始實施，多年來一直備受國際關注，特區政府增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展，過去吸引不少國際名將成為香港人，包括國際知名司諾克手羅尼·歐沙利文、中國首位奧運長跑金牌得主王軍霞等。另外，美國職業籃球聯賽(NBA)馬貝利，2024年透過「高端人才通行證計畫」獲批香港居民身份，近年落戶並融入香港。

資料顯示，2023年至今年首6個月，「優秀人才入境計畫」之下成功通過甄選程序的獲批個案中，共有138名退役或現役運動員按「成就計分制」獲批來港，包括不同運動項目的奧運和亞運獎牌得主，以及其他國際體育賽事的得獎者。

透過優秀人才入境計畫，傳奇司諾克(撞球)手「白旋風」吉米·懷特(Jimmy White)已正式成為香港人。（取材自維基百科）