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河南考生「4月4日出生」444分進殯葬專業 網：天選殯葬人

中國新聞組／即時報導
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男子高考444分被殯葬專業錄取，4月4日出生，當天是清明節，本人發聲：純屬巧合，...
男子高考444分被殯葬專業錄取，4月4日出生，當天是清明節，本人發聲：純屬巧合，沒必要過度解讀。(封面新聞)

444分、4月4日清明節出生，還順利考上殯葬專業。河南考生魏斌傑近日曬出錄取通知書，證實自己被三門峽社會管理職業學院現代殯葬技術與管理專業錄取，因數字「4」與生日、專業的高度巧合，讓這張通知書迅速引發網友熱議，有網民直言：「簡直是天選殯葬人」。魏斌傑11日曬出相關證件，並回應表示這純屬巧合，希望大家尊重科學，沒必要過度解讀。

封面新聞報導，魏斌傑坦言，高考結束後估分就在400多分，沒想到最終剛好是444分。考量到人口老齡化趨勢與就業前景，他填報志願時果斷將殯葬專業放在第一志願。除了看重就業，魏斌傑還有一個特別的計畫，那就是推動「自媒體＋殯葬」，希望拍攝自己日常學習殯葬專業知識的影片，記錄從學生階段開始的過程，他認為真正的職業道路還要等進入校園後慢慢尋找答案。

不過魏斌傑透露，父親受傳統觀念影響並不看好，甚至擔心他以後從事殯葬行業「找不到對象」，提出希望他入學後如果有機會能轉到其他專業。二嬸則非常支持他的選擇，特別打電話鼓勵他，不要因為家人的反對而改變決定。

報導指出，近年來殯葬專業因就業率高、工作穩定等因素逐漸走入公眾視野，報考人數逐年增加；然而對於網傳「百分百就業」、「高薪」等說法，魏斌傑展現出理性判斷，他與業內人士交流後了解到，部分殯儀館崗位需要考編制，專科畢業生也可能採用勞務派遣形式且工作相當辛苦，他已做好心理預期，不會輕信網路傳言。

有網民留言：「見過老天爺賞飯吃，第一次見閻王爺親自餵飯吃，妥妥天選殯葬人」，有人調侃：「希望開學宿舍千萬不要分到4棟4樓404室」。還有眼尖的網友發現：「魏斌傑＝『殯』葬行業『傑』出人才，連名字都在助攻」。

魏斌傑自高一開始關注殯葬博主後，便對該行業產生濃厚興趣，如今雖然因多個數字「4」暴紅，但他依然保持務實態度，「我就想拍攝自己日常學習殯葬專業知識的視頻。」對魏斌傑來說，444分和4月4日只是巧合，真正的職業道路，還要等他進入校園、接觸行業之後才能慢慢找到答案。

精華 FAQ

  • 因為他的生日是4月4日，剛好高考成績又是444分，還考上現代殯葬技術與管理專業，三個「4」高度巧合，讓網友覺得十分戲劇化而熱議。

  • 他考量到人口老齡化趨勢與就業前景，認為殯葬專業相對穩定，因此把它放在第一志願；同時他也表示想做「自媒體＋殯葬」內容。

  • 父親受傳統觀念影響，擔心他未來從業不易找對象，曾希望他轉系；二嬸則明確支持。魏斌傑則認為這是巧合，強調要尊重科學。

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