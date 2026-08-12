「冰上絲綢之路」啟航 北極航線為全球貿易提供新選項

中國近年積極推進北極航道，布局「冰上絲綢之路」，不僅可以節省時間及成本，也具有戰略意義。（新華社）

中國航運企業海傑航運8月15日將正式開通首條穿越北極的常態化貨櫃運輸航線，命名為「冰上絲綢之路」，引發國際關注。受訪學者認為，北極航道開通具有重要戰略價值，各國均能受益。中企探路，既為中國進出口航道提供多元選擇，也為全球南方國家提供借鏡。

據英國《金融時報》報導，該週班航線從中國寧波舟山港（Ningbo Zhoushan Port）出發，沿俄羅斯 北方海航道航行，最終抵達英國費利克斯托港（Port of Felixstowe），航程約20天，較常規經蘇伊士運河 的40天航程縮短近一半。首個航次計劃8月15日駛離寧波，9月5日抵達費利克斯托。

另據《環球時報》報導，海傑航運與費利克斯托、鹿特丹（Rotterdam）、威廉港（Wilhelmshaven）、安特衛普（Antwerp）等合作碼頭達成專屬合作，船舶享有綠色通道優先靠泊權益。該公司立足長期發展佈局，計劃在未來5至10年內，達成北極航線全年通航的發展目標。

不過，當前北極航線只能在8至10月夏季冰層融化期間通行，相關中國航運公司預計，中國將透過這條航線運輸約2萬個二十呎標準貨櫃（TEU），與蘇伊士運河等其他航道運貨量相比差距甚遠。

中國中央財經大學國際經濟與貿易學院副教授劉春生（Liu Chunsheng）12日對香港中通社表示，北極航道當前儘管只作補充航道，但具有重要戰略價值，為中國貿易提供多元化選擇。中國大部分進出口貨運走馬六甲海峽（Strait of Malacca），該航道狹窄繁忙，且處於多國共管狀態，將全部貿易集中於此，風險較高，戰爭衝突、地緣政治、外交、自然狀況等風險都可能影響航運，需要多一條選擇。

北方海航道被劃分為28個航段，由俄羅斯政府授權俄國家原子能集團統籌管理，船舶航行需獲批，俄方可提供破冰船保障。市場對北極航運熱情高漲，抗冰船舶訂單量飛漲，創十餘年來新高。

劉春生指出，中俄經貿往來穩健發展，戰略協作夥伴關係層級較高，由此增多一個海上合作新管道。航道開通將促進沿航道貿易繁榮，也有機會帶來科考、能源勘探等合作，是開啟中俄合作新模式的契機。

中企開通北極航線，引發西方媒體高度關注，聚焦實際效益、航行安全、極地環境等議題。對此，劉春生指出，航運企業需強調ESG（環境、社會、公司治理）理念；俄方可加強環境與地質安全評估，重點防範洩漏等不可逆生態破壞；政府間可共同設立環保基金。中方在航行安全、應急響應和救援體系方面有成熟經驗，可經驗移植調整，也可合作建立機制保障航行安全。

「北極航線開通，不僅利好中國出口，東亞的日韓等國及俄羅斯、加拿大等貿易大國均可受益，沿線各國也可受惠，包括冰島等北歐國家。歐洲也將迎來更多、價格更優的進口產品選擇，歐洲各國出口也將增加。中方以更開放的心態探路，擴大合作範圍和選擇，也為全球南方國家提供借鏡。」劉春生說。

對各國企業及產業供應鏈而言，北極航線開通更可帶來直接效益。劉春生認為，航線縮短及停靠便利化，可提升運輸效率，降低物流成本。企業因此資金回籠加快，也可提升供應鏈韌性與安全。尤其對跨境電商等新型貿易模式，進出口速度是核心競爭力之一，北極航道有助其提升競爭力。