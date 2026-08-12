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731部隊原隊員證實 日軍曾在中國埋藏毒氣彈

新華社哈爾濱8月12日電
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研究人員展示原731部隊海拉爾支隊（滿洲第543部隊）衛生兵谷崎等的口述證言（8...
研究人員展示原731部隊海拉爾支隊（滿洲第543部隊）衛生兵谷崎等的口述證言（8月12日攝）。(新華社)

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館12日公開了新整理的罪證史料。原731部隊海拉爾（Hailar）支隊（滿洲第543部隊）衛生兵谷崎等（Tanizaki Hitoshi）等人的口述證言長達70分鐘，證實日軍戰敗前夕曾在中國埋藏大量毒氣彈。這為進一步研究日本遺留化學武器問題提供了加害者的口述證據。

這份證言是陳列館2016年赴日取證時採集的。受訪者谷崎等原名尾崎等（Ozaki Hitoshi），他在影片中坦言自己入伍時21歲，參軍前曾幫醫師打下手，並在夜間商業學校就讀。他還原了自己在731部隊的經歷，比如入伍初期接受3個月的培訓，每日練習用帶蓋的玻璃培養皿配製培養基，然後塗抹菌種，再將其置入恆溫箱，孵育至形成肉眼可見的菌落。

之後在負責野鼠飼養管理期間，谷崎等需記錄雌雄野鼠產仔數與死亡數。他經常帶著鐵鍬，深入野外壕溝挖洞抓捕野鼠。

尤為重要的是，谷崎等揭露了日軍戰敗時毀滅罪證與掩埋毒氣彈的事實。他證實，在撤退時，海拉爾支隊將部隊設施全部點火焚毀，但日軍毒氣部隊將大量毒氣彈暗中掩埋。他曾說：「那並不是細菌，而是毒氣」「毒氣部隊是存在的，設立在富拉爾基（Fularji）那個地方」。

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館研究人員金士成（Jin Shicheng）表示，這一口述直接印證了日軍戰敗時曾在中國遺留化學武器，也解釋了戰後毒氣遺害的歷史根源，具有現實意義。

研究人員指出原731部隊海拉爾支隊（滿洲第543部隊）《身上申告書》部分檔案中的...
研究人員指出原731部隊海拉爾支隊（滿洲第543部隊）《身上申告書》部分檔案中的部隊番號（8月12日攝）。(新華社)

精華 FAQ

  • 核心證據來自731部隊海拉爾支隊原隊員谷崎等的70分鐘口述證言，內容由陳列館2016年赴日取證時取得，並於近日整理公開。

  • 他證實日軍撤退時曾焚毀部隊設施，並由毒氣部隊將大量毒氣彈暗中掩埋在中國境內，顯示日軍有意隱匿化學武器遺留問題。

  • 研究人員認為，這是直接來自加害者的口述證據，能印證日軍戰敗時曾遺留化學武器，也有助釐清戰後毒氣危害的歷史根源。

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