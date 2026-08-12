郭蘭英逝世╱龍應台問啟蒙歌 港大學齊唱「我的祖國」
中國著名歌劇表演藝術家、「人民藝術家」國家榮譽稱號獲得者郭蘭英，因病於8月11日傍晚在廣州逝世，享年97歲。她生前以高亢嘹亮的嗓音、飽滿豐厚的情感演唱「我的祖國」等，歌曲廣為流傳、深入人心。
中國歌劇舞劇院12日凌晨發布了郭蘭英逝世的訃告。訃告稱，遵照郭蘭英生前「不設靈堂、不舉行追悼會和遺體告別儀式」遺願，喪事一切從簡。
「一條大河波浪寬，風吹稻花香兩岸。」1956年以來，一首「我的祖國」因郭蘭英的演唱而紅遍大江南北乃至海內外。幾代中華兒女一聽到這熟悉的歌聲和旋律，便心潮澎湃，壯懷激蕩。這首歌由喬羽作詞、劉熾作曲，是為電影「上甘嶺」而作的插曲。曾有人在一個網絡問答社區提問：「新中國成立以來，有沒有一首歌讓你聽了就熱淚盈眶？」近一萬五千個回答中，排名第一的正是「我的祖國」。
2016年，作家龍應台在香港大學作「一首歌，一個時代」的主題演講。在互動環節，她問聽眾：「你最早的啟蒙歌曲是什麼？」香港浸會大學副校長周偉立答道：「我想是我進大學的時候，很多師兄帶我們唱「我的祖國」。」周偉立剛開口唱「一條大河波浪寬」，現場許多人接唱「風吹稻花香兩岸」，隨即變成了全場大合唱。視頻在社交平台流傳，感動無數人。
提起「我的祖國」，郭蘭英曾說，她最喜歡的是這一段詞：「好山好水好地方，條條大路都寬暢。朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍。」
郭蘭英1930年出生於山西平遙一個窮困農民家庭。平遙是山西梆子的發源地之一，耳濡目染下，她從小就對戲曲產生興趣。迫於家庭生計，她幼年就進入戲班做學徒。
憑藉高超的藝術天分和日復一日「吃得苦中苦」的勤學苦練，她逐漸成長為晉劇紅角。
1945年，郭蘭英隨晉劇班到張家口演出。當年秋天，八路軍從日軍手中解放張家口，華北聯合大學（中國人民大學前身之一）文工團在當地演出新歌劇「白毛女」，引發轟動，也讓少女時代的郭蘭英深受震撼。喜兒從善良的農家少女成為身負血海深仇的「白仙姑」，再到反抗封建壓迫，最終獲得新生的命運激發了她強烈的情感共鳴。
郭蘭英決定加入華北聯大文工團。到文工團報到第一天，她對團長說：「我參加革命就是想要演喜兒，因為喜兒寫的就是我。」1947年，郭蘭英在石家莊第一次登台扮演喜兒，大獲成功。
此後，她還主演了新歌劇「劉胡蘭」「小二黑結婚」等，塑造了劉胡蘭、小芹等藝術形象，深受民眾喜愛。
20世紀50年代起，郭蘭英給大量故事片、紀錄片配唱了主題曲和插曲。1964年，她參加大型音樂舞蹈史詩「東方紅」電影的拍攝，一曲「南泥灣」隨著她的歌聲傳唱至今。
1986年起，郭蘭英自北京南下廣州，創辦了郭蘭英藝術學校並擔任校長，培養了一代代藝術人才。
郭蘭英曾說過：「我不管唱哪個歌，裡邊都有人物，都是自己的感情。」
中國歌劇舞劇院訃告指出，郭蘭英因病於8月11日傍晚在廣州逝世，享年97歲。依其生前遺願，喪事一切從簡，不設靈堂，也不舉行追悼會與遺體告別儀式。 因郭蘭英以高亢嘹亮且充滿情感的演唱，讓〈我的祖國〉自1956年起廣為流傳，成為許多華人心中的經典。歌曲由喬羽作詞、劉熾作曲，至今仍深具感染力。 她出身山西平遙貧苦農家，早年學戲成為晉劇紅角，後參與新歌劇〈白毛女〉、〈劉胡蘭〉等演出。20世紀50年代起又為多部影片配唱，1986年南下廣州創辦藝術學校培養人才。
精華 FAQ
中國歌劇舞劇院訃告指出，郭蘭英因病於8月11日傍晚在廣州逝世，享年97歲。依其生前遺願，喪事一切從簡，不設靈堂，也不舉行追悼會與遺體告別儀式。
因郭蘭英以高亢嘹亮且充滿情感的演唱，讓〈我的祖國〉自1956年起廣為流傳，成為許多華人心中的經典。歌曲由喬羽作詞、劉熾作曲，至今仍深具感染力。
她出身山西平遙貧苦農家，早年學戲成為晉劇紅角，後參與新歌劇〈白毛女〉、〈劉胡蘭〉等演出。20世紀50年代起又為多部影片配唱，1986年南下廣州創辦藝術學校培養人才。
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