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郭蘭英逝世╱龍應台問啟蒙歌 港大學齊唱「我的祖國」

香港中通社8月12日電
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1989年10月28日晚，郭蘭英在北京首都體育館為亞運會集資舉行文藝體育薈萃義演...
1989年10月28日晚，郭蘭英在北京首都體育館為亞運會集資舉行文藝體育薈萃義演會上演唱。（新華社）

中國著名歌劇表演藝術家、「人民藝術家」國家榮譽稱號獲得者郭蘭英，因病於8月11日傍晚在廣州逝世，享年97歲。她生前以高亢嘹亮的嗓音、飽滿豐厚的情感演唱「我的祖國」等，歌曲廣為流傳、深入人心。

中國歌劇舞劇院12日凌晨發布了郭蘭英逝世的訃告。訃告稱，遵照郭蘭英生前「不設靈堂、不舉行追悼會和遺體告別儀式」遺願，喪事一切從簡。

「一條大河波浪寬，風吹稻花香兩岸。」1956年以來，一首「我的祖國」因郭蘭英的演唱而紅遍大江南北乃至海內外。幾代中華兒女一聽到這熟悉的歌聲和旋律，便心潮澎湃，壯懷激蕩。這首歌由喬羽作詞、劉熾作曲，是為電影「上甘嶺」而作的插曲。曾有人在一個網絡問答社區提問：「新中國成立以來，有沒有一首歌讓你聽了就熱淚盈眶？」近一萬五千個回答中，排名第一的正是「我的祖國」。

2016年，作家龍應台香港大學作「一首歌，一個時代」的主題演講。在互動環節，她問聽眾：「你最早的啟蒙歌曲是什麼？」香港浸會大學副校長周偉立答道：「我想是我進大學的時候，很多師兄帶我們唱「我的祖國」。」周偉立剛開口唱「一條大河波浪寬」，現場許多人接唱「風吹稻花香兩岸」，隨即變成了全場大合唱。視頻在社交平台流傳，感動無數人。

提起「我的祖國」，郭蘭英曾說，她最喜歡的是這一段詞：「好山好水好地方，條條大路都寬暢。朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍。」

郭蘭英1930年出生於山西平遙一個窮困農民家庭。平遙是山西梆子的發源地之一，耳濡目染下，她從小就對戲曲產生興趣。迫於家庭生計，她幼年就進入戲班做學徒。

憑藉高超的藝術天分和日復一日「吃得苦中苦」的勤學苦練，她逐漸成長為晉劇紅角。

1945年，郭蘭英隨晉劇班到張家口演出。當年秋天，八路軍從日軍手中解放張家口，華北聯合大學（中國人民大學前身之一）文工團在當地演出新歌劇「白毛女」，引發轟動，也讓少女時代的郭蘭英深受震撼。喜兒從善良的農家少女成為身負血海深仇的「白仙姑」，再到反抗封建壓迫，最終獲得新生的命運激發了她強烈的情感共鳴。

郭蘭英決定加入華北聯大文工團。到文工團報到第一天，她對團長說：「我參加革命就是想要演喜兒，因為喜兒寫的就是我。」1947年，郭蘭英在石家莊第一次登台扮演喜兒，大獲成功。

此後，她還主演了新歌劇「劉胡蘭」「小二黑結婚」等，塑造了劉胡蘭、小芹等藝術形象，深受民眾喜愛。

20世紀50年代起，郭蘭英給大量故事片、紀錄片配唱了主題曲和插曲。1964年，她參加大型音樂舞蹈史詩「東方紅」電影的拍攝，一曲「南泥灣」隨著她的歌聲傳唱至今。

1986年起，郭蘭英自北京南下廣州，創辦了郭蘭英藝術學校並擔任校長，培養了一代代藝術人才。

郭蘭英曾說過：「我不管唱哪個歌，裡邊都有人物，都是自己的感情。」

表演藝術家郭蘭英11日在廣州逝世，享年97歲，這是2002年5月19日，郭蘭英在...
表演藝術家郭蘭英11日在廣州逝世，享年97歲，這是2002年5月19日，郭蘭英在延安舉行的慰問演出上演唱「南泥灣」。（新華社）

郭蘭英在音樂舞蹈史詩「東方紅」中演唱「南泥灣」（資料照片）。（新華社）
郭蘭英在音樂舞蹈史詩「東方紅」中演唱「南泥灣」（資料照片）。（新華社）

1958年5月，郭蘭英在西安街頭為市民演唱「小二黑結婚」選曲（資料照片）。（新華...
1958年5月，郭蘭英在西安街頭為市民演唱「小二黑結婚」選曲（資料照片）。（新華社）

精華 FAQ

  • 中國歌劇舞劇院訃告指出，郭蘭英因病於8月11日傍晚在廣州逝世，享年97歲。依其生前遺願，喪事一切從簡，不設靈堂，也不舉行追悼會與遺體告別儀式。

  • 因郭蘭英以高亢嘹亮且充滿情感的演唱，讓〈我的祖國〉自1956年起廣為流傳，成為許多華人心中的經典。歌曲由喬羽作詞、劉熾作曲，至今仍深具感染力。

  • 她出身山西平遙貧苦農家，早年學戲成為晉劇紅角，後參與新歌劇〈白毛女〉、〈劉胡蘭〉等演出。20世紀50年代起又為多部影片配唱，1986年南下廣州創辦藝術學校培養人才。

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