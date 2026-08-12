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中國央行：續實施適度寬鬆貨幣政策 將推出增量措施

記者謝守真／即時報導
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中國人民銀行（中國央行）12日晚發布「2026年第二季貨幣政策執行報告」，表示將...
中國人民銀行（中國央行）12日晚發布「2026年第二季貨幣政策執行報告」，表示將續實施適度寬鬆貨幣政策，並及時推出增量政策、加大逆周期調節力度。（中新社）

中國人民銀行（中國央行）12日發布「2026年第二季貨幣政策執行報告」指出，當前外部環境更加複雜多變，地緣衝突和經貿摩擦多發頻發，供給衝擊和輸入型通脹壓力影響仍在持續。報告提到，下階段將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，發揮存量政策與增量政策集成效應，及時謀劃推出務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，擴大內需、優化供給，同時保持流動性充裕和社會融資條件相對寬鬆。

據中國央行網站12日消息，上述報告指，貨幣政策將增強前瞻性、靈活性和針對性，根據中國國內外經濟金融形勢及金融市場運行情況，把握政策實施的力度、節奏和時機，並加強與財政政策協同配合，支持經濟穩定增長、高質量發展和金融市場平穩運行。

中國央行表示，將綜合運用並適時調整貨幣政策工具，引導社會融資規模和貨幣供應量增長與經濟增長、價格總水平預期目標相匹配；同時平穩有序推動貨幣政策操作框架改革完善，引導貨幣市場短端利率圍繞政策利率平穩運行。

在利率政策方面，報告指出，將發揮市場利率定價自律機制作用，加強利率政策執行和監督，推動貸款定價基準多元化，引導金融機構提高利率定價能力，持續深化明示企業貸款綜合融資成本工作，降低融資中間費用，促進社會綜合融資成本低位運行。

從政策效果來看，報告稱，適度寬鬆的貨幣政策效果持續顯現，社會融資條件較為寬鬆，金融服務實體經濟質效不斷提升。6月底社會融資規模存量、廣義貨幣供應量（M2）分別年增7.4%及8%；銀行體系流動性充裕，貨幣市場隔夜利率DR001前6個月均值為1.31%，總體運行平穩。

報告還提到，中國社會綜合融資成本低位運行，6月新發放企業貸款利率約3.0%，較上年同期低約20個基點；新發放個人住房貸款利率約3.1%，與上年同期基本持平。信貸資金投向持續優化，6月底科技貸款、綠色貸款、普惠貸款、養老產業貸款及數字經濟產業貸款分別年增12.6%、14.5%、7.8%、23.5%及15.1%，均高於全部貸款增速。

在匯率方面，中國央行表示，將保持匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。6月底人民幣兌美元匯率收盤價為6.7852元，較上年末升值3%；中國外匯交易中心（CFETS）人民幣匯率指數為102.59，較上年底升值4.7%。

精華 FAQ

  • 央行表示將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，並在存量政策基礎上及時推出增量措施，同時加大逆周期調節力度，保持流動性充裕與社會融資條件相對寬鬆。

  • 報告指出，適度寬鬆政策效果持續顯現，6月底社融存量年增7.4%、M2年增8%，銀行體系流動性充裕，DR001前6個月均值為1.31%，整體金融環境偏寬鬆。

  • 利率方面將深化市場利率定價自律機制，降低企業綜合融資成本；匯率方面則強調保持彈性、穩定預期並防範超調風險，維持人民幣在合理均衡水平上的基本穩定。

利率 央行

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