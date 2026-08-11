唱響「我的祖國」中國知名歌唱家郭蘭英97歲辭世

習近平向郭蘭英頒授國家榮譽稱號獎章。（中新社檔案照）

新華社消息，中國知名歌唱家郭蘭英因病於8月11日在廣州逝世，享耆壽97歲。

郭蘭英1929年出生於山西平遙，是中國民族新歌劇的代表人物與重要開拓者。她先後主演了新歌劇「白毛女」中的喜兒、「小二黑結婚」的小芹等，為中國新歌劇表演體系的建立作出了貢獻，被稱為中國民族新歌劇的代表人物。此外，由她首唱的「我的祖國」、「南泥灣」、「人說山西好風光」等歌曲廣為流傳、經久不衰，深受民眾喜愛。她為中國民族歌劇表演體系的建立與民族演唱藝術的發展做出了卓越的開創性貢獻。

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遵照郭蘭英生前「不設靈堂、不舉行追悼會和遺體告別儀式」的遺願，喪事將一切從簡。