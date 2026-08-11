受賄逾2.61億人民幣 南京市人大常委會原主任龍翔判死緩

中國江蘇省南京市人大常委會原主任龍翔(中)涉嫌受賄、貪污、濫用職權、內幕交易，受賄金額超過2.61億元人民幣，8月11日一審被判死緩。(取自央視新聞)

中國江蘇省南京市人大常委會原主任龍翔涉嫌受賄、貪污、濫用職權、內幕交易，受賄金額超過2.61億元人民幣(約3870萬美元)，8月11日一審被判死緩。

當日，湖北省荊州市中級人民法院一審公開宣判，對被告人龍翔以受賄罪判處死刑 ，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以貪污罪判處有期徒刑9年，並處罰金人民幣100萬元；以濫用職權罪判處有期徒刑9年；以內幕交易罪判處有期徒刑5年，並處罰金人民幣100萬元。

經法院審理查明：2009年1月至2025年3月，被告人龍翔利用擔任南京市紀委副書記、市監察局局長，市委常委、市人大常委會黨組書記、主任等職務上的便利，為有關單位和個人提供幫助，收受上述單位和個人給予的財物共計折合人民幣2.61億餘元。2014年下半年至2016年下半年，龍翔擔任南京市委常委、市紀委書記期間，與他人共謀，騙取南京經濟技術開發區財政扶持資金人民幣1200萬元。2017年11月至2018年1月，龍翔從他人處非法獲取內幕信息後買入相關公司股票，累計成交額人民幣1005萬餘元，情節嚴重。

據悉，荊州市中級人民法院於2026年4月10日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人龍翔及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，龍翔進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。