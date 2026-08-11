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中國每36秒新增一部AI短劇 生產加快但賺錢更難

中央社台北11日電
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中國今年7月平均每36秒就有一部新的AI劇上線。(新華社)
中國今年7月平均每36秒就有一部新的AI劇上線。(新華社)

中國短劇市場過去一年經歷大震盪，AI短劇已成主流，占據每日TOP100榜單的7成左右。數據顯示，今年7月，平均每36秒就有一部新的AI劇上線。真人短劇則面臨演員工作量驟減的困境。

澎湃新聞今天報導，今年5月，運用人工智慧生成演員和內容的AI短劇首次占據每日TOP100榜單半數以上席位；到了8月，這個比例已升至7成左右。過去一個月，已有3部AI短劇峰值熱度破億，而真人短劇熱度破億的劇目已斷檔快兩個月。

該報導統計抖音端每月新上線的短劇發現，2025年8月，新上線的AI劇還只有655部；一年後，這一數字已經達到7萬4313部，成長100倍以上，占當月新劇的75.4%。

2026年7月，平均每36秒就有一部新的AI劇上線。

AI短劇目前主要占據的是有關逆襲、穿越、玄幻等男性偏好題材。國信證券年初研報顯示，漫劇核心用戶集中在24至30歲，男性占86%；傳統真人短劇則以30歲以上女性為主。

AI短劇興盛之際，也是真人短劇面臨考驗之時。

浙江橫店曾是短劇劇組密集開機的地方，但2026年第一季，當地短劇開機量較去年同期下降約75%。與此同時，鄭州、西安等短劇產業基地，也出現部分場地空置。

報導統計了短劇平台紅果或抖音上的45名排名前列的短劇演員。數據顯示，今年他們主演的作品數量比去年同期減少近四分之一。

然而，報導指出，AI短劇急劇增加，卻未必能帶來更多收益，反而迅速將AI短劇市場殺成一片紅海。廣告行銷公司DataEye副總裁林啟文說，「很多從業者覺得AI降低了製作門檻，卻沒讓創作者更賺錢，反而讓他們虧得更快」。

DataEye「2026上半年AI劇漫劇數據報告」顯示，上半年抖音端共上線22.19萬部AI劇，其中1055部播放量破億，占0.48%；若以5000萬播放量作為盈虧平衡的參考線，過線的僅占1.3%。也就是大約每77部新劇，才有1部達到這條盈虧線。

精華 FAQ

  • 報導指出，AI短劇已成為短劇市場主流。今年5月首次占據每日TOP100榜單半數以上席位，到了8月更升至約7成，顯示其在流量與曝光上已明顯超越真人短劇。

  • 數據顯示，2025年8月新上線AI劇僅655部，但一年後已增至7萬4313部，成長超過100倍；到2026年7月，平均每36秒就有1部新的AI劇上線。

  • 因為AI短劇數量暴增後競爭迅速白熱化，市場很快變成紅海。DataEye統計，上半年22.19萬部AI劇中，播放量破億者僅0.48%，達到約5000萬播放量盈虧線的也只有1.3%。

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