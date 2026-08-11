電芯漲價…中國儲能業者低價拿單 叫苦連天

中國國內儲能電芯需求強勁，上游成本反彈導致價格攀升。(圖／取自央視)

中國儲能業者7月以來受上游成本反彈、需求集中釋放和電芯廠結構性調整產線等因素影響，部分電芯長約價和現貨價上行，電芯廠同步提高預付款比例、縮短帳期。原先「先低價拿專案、之後再採購電芯可能更便宜」的行業慣例走不通，合約價被鎖定，電芯漲價了，陸業者叫苦連天。

經濟觀察報報導，江蘇常州一家儲能系統整合商負責人黎經理7月中旬與一個獨立儲能專案的業主見面。黎經理所在公司4月底得標了該專案的儲能系統設備供貨，6月與業主方簽署合約，並繳納了合約額5%的履約保證金。這個百兆瓦時(MWh)級專案系統報價低於0.5元/瓦時(Wh)。放在今年4月儲能系統報價仍處歷史低位的時候，仍是一個可以寫進業績表的低利潤訂單。但到7月，該經理測算，若仍按原合約價交付，該專案可能會倒貼數人民幣百萬元。

一位央企儲能系統整合商專案負責人表示，過去企業敢報低價，是賭得標到交付之間電芯、PCS(儲能變流器)等關鍵設備價格還能再降一點。過去一年半時間里，314Ah電芯長約價格基本穩定在0.30元/Wh至0.33元/Wh區間，月度波動通常不超過兩三分錢。但上游碳酸鋰價格自4月底開始反彈，幾個月前的報價里，沒有業者預料到這條線會突然往上抬。

因此電芯成為關鍵變量，過去企業低價得標後，還能等著電芯繼續降價來補利潤；但這一次，部分訂單真正進入採購時，電芯價格、排產和付款條件已然感變。電芯目前價格高，且排產也在拉長，業者稱，其所在企業的314Ah產線稼動率已在95%以上，500Ah以上新產線6月剛開始放量，仍處在爬坡階段。目前訂單已經排到10月。一般常規規格電芯交付周期為兩到三周，現在拉長到四到五周。