香港咖啡投資騙案 逾200人被騙上億港元
香港爆發一起咖啡騙案，警方已破案和拘捕嫌犯，但案情如滾雪球越滾越大，報案增至200多宗，涉款逾億港元。
這起案件定名「Fun Coffee」投資騙案，1個聲稱總部設於越南的「Fun Coffee」，涉嫌以投資咖啡生意之名，設虛擬貨幣投資騙局，該公司多次在香港舉辦活動，還安排到新加坡「交流」，讓「會員」免費參加的馬拉松等，令人誤信對方已上市並投入龐大資金，故逐步放下戒心，最後上當。
香港警方8月4日破案，拘捕了6人，涉及騙款9,400萬港元。8月5日，曾有大批苦主舉行記者會，香港立法會議員吳傑莊就稱接獲約50名苦主求助，望執法機構盡快採取行動凍結有關資產。
香港警方早前說，「Fun Coffee」聲稱研究高科技咖啡設備及咖啡基因優化技術，指示投資者下載手機應用程式，將虛擬貨幣轉帳至指定加密貨幣錢包地址。應用程式上月突然停止運作，投資者未能提取款項，懷疑受騙。
香港警方11日說，截至10日接獲的相關報案增至269宗，涉款約1億1200萬港元。警方月初以涉嫌串謀詐騙拘捕6人，包括公司董事、股東、秘書及骨幹成員。
截至10日，警方接獲的相關報案已增至269宗，累計涉款約1億1200萬港元，顯示案件規模較早前公布的數字進一步擴大。 涉案公司聲稱總部在越南，並以咖啡生意、高科技咖啡設備及咖啡基因優化技術作招徠，再透過虛擬貨幣投資和手機應用程式收錢。 警方已在8月4日拘捕6人，涉串謀詐騙；受害人被安排參加活動、交流及馬拉松等，誤信對方有實力，最後將虛擬貨幣轉入指定錢包。
精華 FAQ
截至10日，警方接獲的相關報案已增至269宗，累計涉款約1億1200萬港元，顯示案件規模較早前公布的數字進一步擴大。
涉案公司聲稱總部在越南，並以咖啡生意、高科技咖啡設備及咖啡基因優化技術作招徠，再透過虛擬貨幣投資和手機應用程式收錢。
警方已在8月4日拘捕6人，涉串謀詐騙；受害人被安排參加活動、交流及馬拉松等，誤信對方有實力，最後將虛擬貨幣轉入指定錢包。
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