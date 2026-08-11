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大反轉 網紅遭陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

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大反轉…網紅爆遭閨蜜陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

記者梅衍儂／即時報導
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孔麗梅目前仍下落不明。圖／摘自微博
孔麗梅目前仍下落不明。圖／摘自微博

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中國百萬粉絲網紅「雅典娜Liya」（本名孔麗梅）失蹤3年，網傳她被閨蜜騙去菲律賓後慘遭綁架，隨後更遭撕票消息，引發外界震驚。不過，相關消息持續延燒之際，最新警方資訊卻指出，目前並沒有證實孔麗梅已遇害的相關細節，讓這起失蹤3年的案件出現重大反轉。

孔麗梅1995年出生於中國廣東，曾在2021年參加世界小姐澳門賽區並獲得季軍，在抖音擁有超過百萬粉絲，平時主要分享時尚寫真及旅遊內容。她2023年起停止更新社群，之後便與外界失去聯繫，網路上陸續出現她遭轉賣至柬埔寨電信詐騙園區，甚至被迫成為夜店小姐等傳聞。

日前中國媒體報導，孔麗梅疑似在2023年6月遭閨密李一菲以「失戀散心」為由，邀請前往菲律賓馬尼拉，並承諾安排高檔酒店及海邊拍攝行程。沒想到孔麗梅抵達後，李一菲卻以家中臨時有事為由無法同行，並讓她自行聯絡當地導遊，之後疑似落入跨國綁架集團陷阱。

相關報導更稱，孔麗梅家屬為救人曾支付80萬美元贖金，但犯罪集團收款後仍未放人。案件更被指牽涉跨國綁架集團主犯劉瀚文，網路一度傳出孔麗梅等多名受害者已遭撕票，甚至有消息稱李一菲在孔麗梅失蹤後註銷社群帳號並滯留海外。

然而，隨著案件受到關注，今（11）日最新公開資訊卻出現關鍵轉折。

多家中媒報導，今年7月20日劉瀚文自美國遭遣返回中國，相關官方通報提及其涉嫌在境外對多名中國公民實施綁架、殺人等犯罪，但目前公開資訊並未證實孔麗梅是否涉及該案，也沒有官方通報確認她已遇害。

被許多媒體報導引用的受害者名單截圖也不是真的，真正來源是2023年8月寧波公安發的反詐宣傳片的內容。

寧波警方表示，網紅「雅典娜Liya」的相關案件都不是寧波公安辦理，警方也從未證實她已遇害。但究竟她目前下落如何，仍然未知。

精華 FAQ

  • 外界一度傳出她被閨蜜騙往菲律賓後遭綁架，甚至已被撕票，另有說法指她被轉賣到柬埔寨詐騙園區或被迫做夜店小姐，但都缺乏官方證實。

  • 最新公開資訊指出，相關官方通報並未證實孔麗梅涉及該案，也沒有確認她已遇害；寧波警方更表示，此案不是寧波公安辦理，外傳死亡消息不能當真。

  • 被許多媒體引用的受害者名單截圖並非真實名單，真正來源是2023年8月寧波公安發布的反詐宣傳片內容，卻被誤傳成案件證據。

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