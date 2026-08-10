「求包養」…港破獲援交詐騙 數十男女被騙600多萬港元
香港警方破獲一個以包養為名的援交詐騙集團" rel="154905">詐騙集團，一批騙犯假扮富豪、闊太和律師，聲稱以每月5萬至7萬港元利誘「包養」，數10名男女上當，在80宗個案中被騙走620萬港元。
香港警方說，已搗破1個詐騙集團，集團涉嫌在交友平台借「包養」為名行騙。由前年2月起至今年7月，犯罪集團透過交友平台主動接觸受害者，聲稱以每月5萬至7萬港元利誘「包養」要求。如有人上鉤，就誘使受害人簽訂「包養合約」，聲稱需先支付律師費及違約金等，並指示受害人向多個銀行帳戶轉帳，稱合約完成後會退回，但當受害人想追回款項時已無法聯絡騙徒，部分人又相信騙徒訛稱會協助追討損失，再次轉帳而被二次詐騙。
至今年7月，香港警方接獲80宗個案，受害人包括28男及52女，年齡介於19至40歲，被騙者從事零售業、文職、教師、醫護及學生，他們共被騙逾620萬港元，其中金額最大一宗涉及48萬港元。
上星期二香港警方採取行動，以串謀詐騙、洗黑錢及管有危險藥物罪名拘捕4男4女，其年齡在23至57歲間，包括1名集團主腦及1名骨幹成員。已被起訴及審理，還押至10月再訊，其餘6人獲准保釋候查。
警方表示，騙徒營造個人化劇情，將事件由援交包裝成互相信任關係，又冒充律師令受害人放下戒心。警察臨床心理學家馮浩堅說，這些騙徒會營造自己是成功人士、很專業，或剛受情傷、感情傷害、不再相信愛情。過程中讓女受害人某程度產生好感、依賴感及同情心；面對男受害人，女騙徒會扮楚楚可憐的女士。律師的出現是1個很大的轉捩點，令被騙者覺得整個交易有第三方專業人士保障自己。
就這類罪案趨勢，警察說香港今年上半年記錄426宗援交騙案，較去年同期下跌約26%，騙款亦下跌25%至約1,800萬港元。香港警方說雖然騙案數字呈跌勢，仍會透過情報主導行動，打擊詐騙集團。
騙徒透過交友平台主動接觸受害者，假扮富豪、闊太或律師，以每月5萬至7萬港元利誘「包養」，再要求簽署合約、支付律師費和違約金，之後失聯或再誘使二次轉帳。 警方接獲80宗個案，受害人包括28男及52女，年齡介乎19至40歲，職業涵蓋零售、文職、教師、醫護及學生等，合共被騙超過620萬港元，最大一宗損失達48萬港元。 警方上星期二以串謀詐騙、洗黑錢及管有危險藥物罪拘捕4男4女，當中包括主腦及骨幹成員，部分人已被起訴。警方同時提醒市民警惕交友平台上的高回報包養陷阱。
精華 FAQ
騙徒透過交友平台主動接觸受害者，假扮富豪、闊太或律師，以每月5萬至7萬港元利誘「包養」，再要求簽署合約、支付律師費和違約金，之後失聯或再誘使二次轉帳。
警方接獲80宗個案，受害人包括28男及52女，年齡介乎19至40歲，職業涵蓋零售、文職、教師、醫護及學生等，合共被騙超過620萬港元，最大一宗損失達48萬港元。
警方上星期二以串謀詐騙、洗黑錢及管有危險藥物罪拘捕4男4女，當中包括主腦及骨幹成員，部分人已被起訴。警方同時提醒市民警惕交友平台上的高回報包養陷阱。
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