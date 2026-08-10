「求包養」…港破獲援交詐騙 數十男女被騙600多萬港元

8月10日，香港警方網路安全及科技罪案調查科在灣仔警察總部警政大樓舉行記者會，簡介一個打擊援交騙案的拘捕行動。警方於8月4日採取行動，拘捕8名人士，涉及80宗援交騙案，涉款超過620萬港元。圖為警方公布拘捕行動相關數據。中通社

香港 警方破獲一個以包養為名的援交詐騙 集團" rel="154905">詐騙集團 ，一批騙犯假扮富豪、闊太和律師，聲稱以每月5萬至7萬港元利誘「包養」，數10名男女上當，在80宗個案中被騙走620萬港元。

香港警方說，已搗破1個詐騙集團，集團涉嫌在交友平台借「包養」為名行騙。由前年2月起至今年7月，犯罪集團透過交友平台主動接觸受害者，聲稱以每月5萬至7萬港元利誘「包養」要求。如有人上鉤，就誘使受害人簽訂「包養合約」，聲稱需先支付律師費及違約金等，並指示受害人向多個銀行帳戶轉帳，稱合約完成後會退回，但當受害人想追回款項時已無法聯絡騙徒，部分人又相信騙徒訛稱會協助追討損失，再次轉帳而被二次詐騙。

至今年7月，香港警方接獲80宗個案，受害人包括28男及52女，年齡介於19至40歲，被騙者從事零售業、文職、教師、醫護及學生，他們共被騙逾620萬港元，其中金額最大一宗涉及48萬港元。

上星期二香港警方採取行動，以串謀詐騙、洗黑錢及管有危險藥物罪名拘捕4男4女，其年齡在23至57歲間，包括1名集團主腦及1名骨幹成員。已被起訴及審理，還押至10月再訊，其餘6人獲准保釋候查。

警方表示，騙徒營造個人化劇情，將事件由援交包裝成互相信任關係，又冒充律師令受害人放下戒心。警察臨床心理學家馮浩堅說，這些騙徒會營造自己是成功人士、很專業，或剛受情傷、感情傷害、不再相信愛情。過程中讓女受害人某程度產生好感、依賴感及同情心；面對男受害人，女騙徒會扮楚楚可憐的女士。律師的出現是1個很大的轉捩點，令被騙者覺得整個交易有第三方專業人士保障自己。

就這類罪案趨勢，警察說香港今年上半年記錄426宗援交騙案，較去年同期下跌約26%，騙款亦下跌25%至約1,800萬港元。香港警方說雖然騙案數字呈跌勢，仍會透過情報主導行動，打擊詐騙集團。

8月10日，香港警方網路安全及科技罪案調查科在灣仔警察總部警政大樓舉行記者會，簡介一個打擊援交騙案的拘捕行動。圖為網路安全及科技罪案調查科科技罪案組警司張巧儀（中）、網路安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察陳麗如（左）、警察臨床心理學家馮浩堅（右）出席記者會。中通社