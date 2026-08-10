中國南華大學所屬2醫院前院長同日落馬

中國南華大學附屬第二醫院原黨委副書記、院長彭秀達。圖／取自新浪財經

中國南華大學兩所直屬三甲醫院（如台灣醫學中心等級）前院長同日被查。湖南省紀委監委10日通報，南華大學附屬第二醫院原院長彭秀達、附屬南華醫院原院長湯永紅，均因涉嫌嚴重違紀違法接受調查。香港《明報》此前報導，南華大學與中南大學具有歷史淵源，兩校也都與軍工系統關係密切。

據湖南省紀委監委微信 公眾號「三湘風紀」10日消息，南華大學附屬第二醫院原黨委副書記、院長彭秀達涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受南華大學紀委紀律審查及懷化市監委監察調查。

同一天，「三湘風紀」也通報，南華大學附屬南華醫院原黨委副書記、院長湯永紅涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受南華大學紀委紀律審查及婁底市監委監察調查。

公開資料顯示，湯永紅今年64歲，曾任湖南省醫學會理事，也是湖南省自然科學基金評審專家；彭秀達今年60歲，為享受中國國務院政府特殊津貼專家。

兩人都長期在南華大學附屬醫院體系任職。湯永紅曾於2010年至2017年擔任南華大學附屬第二醫院院長，之後轉任附屬南華醫院院長至2022年底；彭秀達則曾先後擔任附屬南華醫院、附屬第一醫院及附屬第二醫院院長。

據南華大學官網資料，該校共有8所直屬型附屬醫院，分布於衡陽及長沙，其中附屬第一醫院、附屬第二醫院、附屬南華醫院、附屬長沙中心醫院、附屬婦幼保健院及附屬職業病防治院等6所，均為三級甲等醫院。

其中，南華大學附屬南華醫院始建於1958年，前身為核工業四一五醫院，現為三級甲等綜合醫院。

在兩人被查之前，南華大學前校長、湖南省政協副主席張灼華，以及現任校長夏昆，已於上月先後被查。

香港《明報》此前報導，南華大學與中南大學有歷史淵源，且都與軍工系統密切關聯。中南大學以礦冶見長，「航天學院」與「國防科學技術研究院」獲教育部重點支持建設；南華大學則與核軍工淵源深厚，2000年率先成立核科學技術學院，亦是海軍後備軍官選拔培訓基地。

大陸南華大學附屬南華醫院原黨委副書記、院長湯永紅。圖／取自新浪財經