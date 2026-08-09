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中國前首富鍾睒睒批電商「殺光」零售商 破壞社會生產力

記者謝守真／即時報導
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農夫山泉創辦人、董事長鍾睒睒近日在央視財經《對話》節目中指，電商平台是一種特殊的...
農夫山泉創辦人、董事長鍾睒睒近日在央視財經《對話》節目中指，電商平台是一種特殊的中間商，這個中間商無處不在，把城市的很多零售商都「殺」光。(圖／截自央視財經)

中國電商平台競爭激烈，曾於2021年至2025年連續五年蟬聯福布斯中國首富的「農夫山泉」董事長鍾睒睒近日指出，電商平台作為特殊中間商，已「殺光」城市許多零售商，讓原本依靠感性消費的店鋪受到影響。他認為，電商平台將年輕人吸引到手機螢幕，消費的創造性與感性遭到扼殺，因此主張「必須限制平台的能力」。

鍾睒睒8日在央視財經《對話》節目中表示，電商平台是一種特殊的中間商，這個中間商無處不在，把城市的很多零售商都「殺光」。鍾睒睒認為，城市中的許多店鋪是根據感性來消費的，但目前這種消費已經被扼殺，「把年輕人都吸引到手機螢幕裡，創造性和感性在哪裡？」因此，他主張必須限制平台的能力。

在談及企業創新，鍾睒睒表示，企業家如果沒有創新能力，就不叫企業家，企業家的標誌是「冒風險有創造性」，同時也是社會生產力的組織者及創新的推動者。他認為，企業家在獲得社會名譽及影響力後，也必須對社會承擔責任。

對於目前中國產業競爭中的「價格戰」，鍾睒睒指出，按照社會真正需求來保持價格穩定是企業和政府需要共同要攜手的事，如此產業就會健康。

他表示，現在中國最需要擔心的是「『捲』這個價格，不『捲』質量、不『捲』你的高品質」。他認為，不追求產品的溢價水準，是對社會生產力破壞最大的一種競爭關係。

鍾睒睒以可口可樂和百事可樂為例指，這兩家幾乎是商量好的一樣，對價格的敏感，是「我提價，你也提價」。你今天提價了，我幾乎不會超過三個小時一起提價的。它們從來不往下面打價格戰。然而，「我們（中國）都是覺得我只要低價，我就佔領市場」，實際上這是個市場經濟不成熟的一種關係。

在被問到是否擔心農夫山泉在茶飲市場的競爭中被淘汰，鍾睒睒稱，這類情況過去發生過無數次，許多產品經過一輪、兩輪、三輪競爭後，最終仍要依靠自身品牌品質。他說，「茶的質量非常容易識別，味蕾不會騙人」，並認為中國茶文明需要新的範式，例如「做成像我們一樣的飲料」。

港媒《信報》提到，鍾睒睒此前曾在養生堂年會上批評網路低價競爭，認為低價競爭不僅影響產品品質，也涉及經濟持續發展能力、產業及科技創新能力。他當時表示，「一味的低價，網絡的低價，正在摧毀中國的質量，正在摧毀中國的經濟。沒有價格，哪來創新？巧婦難為無米之炊」，「沒有價格的保障，哪裏來人們生活水平的提高？沒有價格的保障，食品安全拿什麼來支撐」。

精華 FAQ

  • 他認為電商作為特殊中間商，無處不在地吸走線下客流，讓城市許多零售商被「殺光」。同時，年輕人被手機螢幕吸引，感性消費與創造性也被削弱。

  • 他認為只追求低價是市場經濟不成熟的表現，長期會破壞產品品質、企業創新與社會生產力。他主張企業與政府共同維持合理價格，讓產業健康發展。

  • 他強調企業家必須具備創新、冒風險與組織社會生產力的能力，也要對社會負責。面對茶飲競爭，他認為最終仍要靠品牌與品質，因為味蕾會檢驗產品。

鍾睒睒 農夫山泉 電商

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