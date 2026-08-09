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閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票

記者陳慧貞／即時報導
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中國百萬網紅雅典娜曾是世界小姐澳門賽區季軍。圖／截自微博
中國百萬網紅雅典娜曾是世界小姐澳門賽區季軍。圖／截自微博

中國百萬網紅「雅典娜Liya」（本名孔麗梅）曾獲世界小姐澳門區季軍，3年前在閨蜜李一菲以失戀為由邀請赴菲律賓散心，不料抵達後竟隨即失聯，關於她的下落，3年來眾說紛紜，家屬甚至付出500萬人民幣（約74萬美元）巨額贖金，卻依然傳出噩耗，整起案件隨著主嫌犯落網，失蹤3年的雅典娜確定已遭撕票遇害。

據中媒報導，雅典娜的閨蜜李一菲最早將自己包裝成名媛千金，在接近雅典娜取得閨蜜關係後，更同吃同住數月取得信任。

2023年5月，李一菲以「失戀散心」為由，並表示可以安排高級飯店及海邊拍攝行程，不斷地說服雅典娜一同前往菲律賓；同年6月16日，李一菲在出發前夕聲稱家中臨時有事無法同行，拉了一個「當地導遊」進群組接應，雅典娜只好獨自飛往馬尼拉，沒想到一落地就掉入跨國綁架集團陷阱，而李一菲自始至終未踏足菲律賓。

中國百萬網紅雅典娜(右)遇害，李一菲被指「最毒閨蜜」。圖／截自微博
中國百萬網紅雅典娜(右)遇害，李一菲被指「最毒閨蜜」。圖／截自微博

雅典娜失聯後，網路上流傳各種關於她行蹤的傳聞，包括她被轉賣到柬埔寨電詐園區，也有人指她為「夜店66號小姐」等說法，據說也是犯罪集團干擾偵查的煙幕彈，實則雅典娜在遭控制後，手機被沒收，綁匪冒用其帳號向家屬謊稱她在賭場欠債，並傳送多張施暴照，家屬心急籌措500萬人民幣贖金匯入指定帳戶後，犯罪集團竟直接殘忍撕票拋屍，雅典娜抵達馬尼拉僅一周便不幸遇害。

這起案件經過多國警方合作，共犯與主犯陸續在韓國、美國落網並遣返受審，才讓雅典娜失聯真相水落石出，但結局卻令家屬撕心裂肺、悲痛萬分。而口口聲聲稱「閨蜜」的李一菲在事件爆發後，不僅註銷所有社群帳號，面對家屬質問反覆改口、拒不露面，至今仍滯留境外未歸案。

精華 FAQ

  • 她的閨蜜李一菲以失戀想散心為由，還稱可安排高級飯店與海邊拍攝行程，多次勸說她同行；出發前夕又臨時稱有事不去，改拉當地導遊接應，讓雅典娜獨自飛往馬尼拉。

  • 雅典娜失聯後，綁匪冒用她的帳號向家屬謊稱她在賭場欠債，並傳送施暴照施壓；家屬為救人匯出500萬人民幣贖金，但綁匪收錢後仍將她撕票拋屍。

  • 案件經多國警方合作偵辦後，共犯與主嫌陸續在韓國、美國落網並遣返受審，才確認雅典娜已遇害；至於李一菲則註銷社群帳號，至今仍未返國或歸案。

澳門 柬埔寨

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