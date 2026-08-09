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建構戰略護城河 中國機器人企業「邊融邊投」成趨勢

記者黃雅慧／即時報導
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今年以來，中國具身智能賽道，「邊融邊投」已從個別頭部企業的特殊策略，演變為賽道參...
今年以來，中國具身智能賽道，「邊融邊投」已從個別頭部企業的特殊策略，演變為賽道參與者的常態行為。(路透)

儘管具身智能研發燒錢亟需融資，但為了建構完整供應鏈，邊融資、邊投資成為企業選擇。今年以來，中國具身智能賽道，「邊融邊投」已從個別頭部企業的特殊策略，演變為賽道參與者的常態行為。

中國基金報報導，近期中國機器人企業鹿明機器人、覓蜂科技、自變量機器人、松延動力、智元機器人這五家具身智能企業罕見聯合出手，共同投資同一家AI數據公司「愷望數據」；今年3月成立的家庭機器人企業破殼機器人，在6月24日便迅速出手投資匯光創新，該公司從創立到完成第一筆對外投資，僅僅間隔3.8個月。彼時，其A輪融資仍在進行中；2025年7月落地杭州的至簡動力，今年7月2日便領投莫刻機器人，意味成立不到一年，該公司便同步推進著自身的融資與對外擴張。

報導引述IT桔子數據顯示，29家被打上「具身智能」標籤的企業，對外投資了100多筆，覆蓋近百家被投公司，其中有約59%（17家）的核心業務是人形機器人本體，意味人形機器人本體企業構成投資主力，通過投資來穩固供應鏈；有16家是獨角獸（55%），包括智元機器人、銀河通用、星海圖、智平方、逐際動力等，代表對外投資在賽道頭部玩家中已相當普遍。

數據顯示，29家中有13家（45%）的首筆投資發生在2026年，其中8家是在2026年下半年才首次出手。這也展現正在發生從「個別現象」轉到「集體行為」。

深藍創投董事總經理曾瓊斌分析，傳統獨角獸企業更加注重產品能力與融資能力，大量資金用於產品研發而非產業投資，遵循傳統CVC的發展道路；過去創投行業人才集中在傳統VC/PE機構；美元激勵和行業的出清導致大量股權行業從業者向產業集團轉移。而新興獨角獸則採用「一邊融資、一邊投資」的策略，不僅提升了資金使用效率，更通過前瞻性的產業鏈卡位，構建起強大的戰略護城河。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 主因是具身智能研發成本高、資金需求大，但企業也需提前卡位供應鏈與合作資源，因此透過同步融資與投資，兼顧現金流、產業布局與長期競爭優勢。

  • 鹿明機器人、覓蜂科技、自變量機器人、松延動力與智元機器人，近期共同投資AI數據公司愷望數據，顯示頭部具身智能企業已開始聯手布局關鍵基礎設施。

  • 它顯示邊融邊投已從少數頭部企業的特殊做法，演變成賽道常態；頭部玩家透過對外投資穩固供應鏈、擴大影響力，並在競爭中建立更深的戰略護城河。

供應鏈

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