中國對白海豚發布最高等級颱風預警 部分地區將特大暴雨

白海豚颱風還未登陸，福建連江8日已經出現巨浪拍岸。(路透)

中國中央氣象台9日10時針對今年第13號颱風「白海豚」發布紅色預警，這是中國中國針對颱風最高級別預警。除浙江中東部將出現特大暴雨（250至500毫米），中國中央氣象台首席預報員方翀指出，根據目前的路徑預測，11至12日，隨著白海豚殘渦北上，北京、天津有暴雨，部分地區大暴雨，河北南部局部地區還會有特大暴雨。

中國中央氣象台指出，白海豚9日10時位於浙江省溫州市偏東方向大約215公里的東海南部海面上，將以每小時20至25公里的速度向偏西方向移動，預計9日傍晚至10日凌晨在浙江舟山到福建福鼎一帶沿海登陸。

受白海豚影響，9日14時至10日14時，浙江大部分地區、上海、福建北部、江西東北部、安徽南部、江蘇南部等地有大暴雨，浙江中東部部分地區更有特大暴雨（250至500毫米）。

據新京報報導，方翀表示，根據目前的路徑預測，11至12日，隨著白海豚殘渦北上，並在河南、湖北和安徽等地交界處附近滯留，後期會給京津冀帶來比較明顯的降水。預計11至12日，河北中南部、北京、天津等地都會有暴雨，部分地區大暴雨，河北南部可能局部地區還會有特大暴雨。

中國中央氣象台另一名首席預報員王海平也告訴中國氣象報，白海豚登陸後還將深入內陸。由於移速較慢，部分地區強降雨持續時間可能較長。12日以後，殘餘渦旋將轉向偏北方向移動，並可能與北方降雨系統疊加。13日至16日，京津冀、遼寧、山東北部可能出現強降水，部分地區有暴雨到大暴雨，局地地區特大暴雨。

王海平提醒，各地要防範持續強降雨引發的次生災害。浙江、安徽、河南、河北等地山洪、地質災害和中小河流洪水風險較高，部分城市暴雨積澇風險也較高。特別是浙閩皖贛鄂等山區迎風坡、喇叭口等地形區域，局地降雨可能進一步增強。

王海平指出，還應關注白海豚殘渦北上後的後續影響。京津冀、山東、遼寧等地需防範新一輪強降雨及其可能引發的次生災害。