美官員：東南亞詐騙園區 多由中國背景跨國犯罪組織主導

柬埔寨沿海城市西哈努克（Sihanoukville）是人口販運及詐騙團夥大本營之一，當地詐騙園區設有帶刺的鐵絲網，防止受害者逃跑。（路透）

美國國務院官員近日表示，緬甸 、柬埔寨和寮國仍是全球詐騙 園區核心地區，東南亞 詐騙園區大多由具中國背景的跨國犯罪組織主導。

美國之音（VOA）報導，美國東亞暨太平洋事務助理國務卿戴桑布雷（Michael DeSombre）6日出席聯邦參議院外交關係委員會舉行的「保護美國民眾免受全球詐騙集團侵害：評估美國政府應對措施」聽證會。

他在聽證會上指出，目前緬甸、柬埔寨和寮國仍是全球詐騙園區的核心地區：詐騙犯罪已發展至前所未見的產業化規模，相關非法產業主要由具中國背景的跨國犯罪組織主導。

戴桑布雷提及：「這已成為一個擁有自身基礎設施、勞動力和供應鏈的產業。專家一致認為，源自中國的跨國犯罪組織是推動此一詐騙經濟發展的主要力量，絕大多數詐騙活動均由中國公民主導和管理。」

他還說：「這些跨國犯罪組織大多由中國公民或華裔人員領導，因此中國顯然在這方面扮演著一定角色。不過其中許多組織實際上設在中國境外。無論是在柬埔寨、緬甸還是寮國，都是由中國公民或華裔人員經營這些跨國犯罪組織。」

戴桑布雷表示，這些跨國犯罪組織通常同時涉及多種非法活動，包括網路詐騙、人口販運、毒品交易等，形成高度專業化、跨國化的犯罪網絡。