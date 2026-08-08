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中國粉絲接連在泰惹議 使館籲「展現中國公民良好形象」

記者陳湘瑾／即時報導
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泰國曼谷素萬那普國際機場日前公布畫面指，大批中國粉絲堵在泰航貴賓室前，高舉手機，...
泰國曼谷素萬那普國際機場日前公布畫面指，大批中國粉絲堵在泰航貴賓室前，高舉手機，想捕捉某位藝人畫面。圖／取自微博

近期泰國接連發生中國粉絲赴泰參加活動與工作人發生衝突，包括機場追星引發爭議，以及在國際小說節發生肢體衝突，中國駐泰國使館8日發文，提醒赴泰中國公民遵守當地法律法規、文明有序參與活動、尊重當地文化及民眾，並提前了解活動規則。

中駐泰使館發文指出，進入暑期以來，泰國舉辦多種形式的文化演出、體育賽事、藝人見面會等大型文體活動，吸引不少中國公民前往參與，提醒民眾「遵守當地法律法規，文明有序參與活動」、「尊重當地民眾，維護中泰傳統友誼」、「提前做好準備，瞭解活動規則」、「理性依法維權，通過官方渠道尋求協助」。

文中提醒，在泰期間請嚴格遵守泰國各項法律法規，尊重當地宗教信仰、風俗習慣和文化傳統，自覺服從活動現場秩序和管理規定，文明旅遊、禮貌待人，展現中國公民良好形象；此外，要尊重當地民眾，維護中泰傳統友誼。與泰國民眾交往時，堅持相互尊重、友好相待、平等包容，積極傳遞善意，珍惜並自覺維護「中泰一家親」傳統友誼，增進相互理解和友好交流。

文中點出，要提前了解活動主辦方發布的相關規定，包括入場、拍攝、攜帶物品等要求，或是禁止攜帶外帶食品飲料、限制拍攝區域等，避免因不瞭解相關規則影響活動體驗或正常參與。

近日傳出有中國旅客在泰國素萬那普機場機場與保安衝突，期間機場保安做出涉歧視的「瞇眼」拉眼角手勢。機場說明，涉事22名中國追星遊客，違反安全規定擅自追星入貴賓室，遭拒絕登機，並導致航班延誤，但對有保安員做出「瞇眼」行為致歉，已懲處涉事人員。

時間再往前，今年7月底在泰國舉辦的2026國際小說節，有現場觀眾表示，一名中國粉絲違反活動保留位置規定，移除其他觀眾放置的姓名牌，再以雨傘占位，工作人員之後要求該名粉絲離開，但她疑似拒絕配合，雙方進一步發生肢體衝突。事後，中泰網友在網路上吵成一片，中駐泰使館也出面呼籲泰國有關部門儘速查明事實。

精華 FAQ

  • 因泰國近期接連出現中國粉絲在機場、活動現場與工作人員發生衝突的情況，使館因此提醒赴泰公民遵守當地法律，文明參與活動，避免再引發爭議。

  • 使館要求赴泰民眾尊重宗教與文化、服從現場管理、提前了解入場與拍攝規定，並以理性依法方式維權，必要時透過官方渠道尋求協助。

  • 一是22名中國追星旅客在素萬那普機場違規進入貴賓室，與保安起衝突並造成航班延誤；二是在國際小說節，中國粉絲因占位問題與工作人員發生肢體衝突。

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