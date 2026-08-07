又是北大校友 蘇煒杰獲統計界諾獎：AI浪潮正逢其時

頒獎現場。（北京日報／學校供圖）

據北京大學數學科學學院消息，該院2007級本科校友、賓夕法尼亞大學沃頓商學院統計與數據科學系教授蘇煒杰，8月5日獲頒2026年度考普斯獎；該獎項是統計學領域國際最高獎項之一，被稱為「統計學界的諾貝爾獎 」。蘇煒杰與菲爾茲獎王虹、鄧煜同為北大數院07級校友，當時頒獎後他們還曾合影留念。蘇煒杰特別感謝母校傾囊相授並提供獎學金，讓他得以專注學業，並稱在AI 浪潮下，「成為統計學家正逢其時」。

北京日報報導，北京大學數學科學學院昨天發布蘇煒杰獲2026年度考普斯獎消息時指出，當地時間8月1日至6日，2026年聯合統計會議（JSM 2026）於美國波士頓舉行。會上，當地時間8月5日，蘇煒杰獲頒2026年度考普斯獎，同時還當選美國統計協會會士（ASA Fellow）。

考普斯獎全稱考普斯會長獎，每年在全球範圍表彰一位為統計學科研作出傑出貢獻的40歲及以下學者，被稱為「統計學界的諾貝爾獎」。這是華人學者時隔14年再次摘得這一殊榮。

COPSS （統計學會會長聯合委員會）官方在頒獎詞中，高度評價蘇煒杰在建立生成式AI統計學基礎（包括 LLM 的水印機制、人類偏好對齊和排序理論）、推進2020年美國人口普查中的差異隱私（Differential Privacy）數據分析方法，及對深度學習理論、凸優化與高維統計推斷方面的奠基性貢獻。

蘇煒傑。（北京日報／學校供圖）

頒獎現場，蘇煒杰特別感謝母校北大：「我受惠於一路上的許多人，特別是北京大學和史丹福大學的老師，他們傾囊相授；我也感謝在兩校獲得的獎學金，讓我得以專注學業。」展望未來，他表示，人工智能將使數據更加豐富、更具價值，統計學也將愈發重要，「成為統計學家正逢其時」。

而據極目新聞報導，蘇煒杰與菲爾茲獎得主王虹、鄧煜同為北大數院07級校友。在7月23日的菲爾茲獎頒獎儀式後，六名北大數院07級校友參加了ICM2026北京大學數學校友招待會並合影，其中便有蘇煒杰。

獲獎當日，北大數學2007級同學合影 ：（左至右）趙子慧、唐雲清、王虹、鄧煜、孫鑫和蘇煒傑，他們都是活躍在數學前沿的青年數學家。（圖片來源：北京大學北京國際數學研究中心 李東璘 攝）

北大數院07級校友可謂群星薈萃，其中包括菲爾茲獎新晉得主王虹和鄧煜、2026年度科學突破獎得主唐雲清、戴維遜獎得主孫鑫、2022年斯隆研究獎得主劉雨晨等。

蘇煒杰，2007年至2011年本科就讀於北京大學數學科學學院，獲得理學學士學位，2016年獲得史丹佛大學統計學博士學位。現任賓夕法尼亞大學沃頓商學院統計與數據科學系、數學系和計算機系教授，並擔任賓大機器學習研究中心聯席主任。他的研究領域橫跨統計、優化和機器學習等多個領域，並擔任這些領域多個頂級期刊的副主編。