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香港宏福苑大火最終調查報告公布 菸頭引燃施工雜物

中央社台北7日電
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2025年11月26日，當時正在進行大規模維修的宏福苑發生大火，8棟大樓中有7棟...
2025年11月26日，當時正在進行大規模維修的宏福苑發生大火，8棟大樓中有7棟被焚毀，造成168人死亡。（美聯社）

港媒今天報導，香港宏福苑火災獨立調查委員會昨晚公布最終調查報告，指大火可能是由菸頭引起，加上現場因施工堆積大量的易燃雜物，加速火勢蔓延。

綜合港媒報導，港府針對宏福苑火災成立的獨立調查委員會，6日晚間將跨部門調查專組的最終調查報告上傳至其官網，其中包括多名專家證人作證時所使用的簡報投影片，以及首度公布的建物災後照片。

報告認為，最初起火源頭是平台的天井。而根據災後拍攝並公開的照片清晰顯示，平台現場堆積大量建築材料的包裝物料，包括紙皮、膠袋及膠板等易燃雜物，當中更發現多個菸頭。

報告指出，根據現有證據，推斷起火地點位於宏昌閣104室及105室外的平台，現場堆積的殘留物有2公尺高，包括安全網以及遮蓋窗戶的發泡膠板等。

在未發現其他起火源頭的情況下，最終調查報告認為，這場大火極有可能屬意外事故，起因可能是點燃的菸頭點燃起火點的可燃物料。

至於大火導致嚴重傷亡的關鍵因素，報告認為，火勢迅速且大範圍蔓延。其中，煙囪效應、缺乏阻燃性的安全網及帆布，以及平台堆積易燃物，導致居民因應大火逃生的時間有限，減少安全疏散的機會。

報告還提到，宏福苑8座大樓中的火警系統，有6座當時未能啟動，導致警報和疏散工作延誤。遮蓋窗戶的發泡膠板也阻擋視線，以致居民的反應有所延誤；發泡膠板又助長火勢蔓延，進而產生一氧化碳等有毒氣體。

2025年11月26日，當時正在進行大規模維修的宏福苑發生大火，8棟大樓中有7棟被焚毀，造成168人死亡。事發後，香港特首李家超宣布成立獨立委員會調查事件起因及相關事宜，至今年7月累計舉行30場聽證會。

精華 FAQ

  • 報告根據現有證據推斷，最初起火點位於宏昌閣104室及105室外的平台天井，可能是點燃的菸頭引燃現場可燃物料，屬於意外事故。

  • 報告指出，平台堆積大量紙皮、膠袋、膠板、安全網與發泡膠板等易燃物，配合缺乏阻燃性材料及煙囪效應，令火勢快速擴散、逃生時間大減。

  • 這宗火災發生於2025年11月26日，8棟大樓中有7棟被焚毀、造成168人死亡；事故後港府成立獨立委員會調查，今年7月已累計舉行30場聽證會。

香港 港府 宏福苑

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