全球最大AI算力設施落腳內蒙 20個足球場大

中國綠能科技企業「遠景科技集團」宣布，在內蒙古烏蘭察布建成全球最大的AI算力超大型設施。圖／取自中國能源網

中國綠能 科技企業「遠景科技集團」6日宣布，在內蒙烏蘭察布建成全球最大的AI算力超大型設施，該企業介紹，這項投資主要是面向科技大廠與AI公司大規模使用國產算力的緊迫需求。

港媒明報報導，該超級單體採用超高比例綠電直連，建築面積12萬平方公尺，約20個標準足球場，可支援百萬張AI加速卡同時運算、百萬P級算力，號稱全球Token生成能力最強的單體AI資料中心，刷新AI基礎設施的密度紀錄。

遠景星河基地是遠景科技「戈壁使命」計劃落地的首個旗艦項目。這個大型AI算力中心在園區第1階段啟用後，向當地2間科技企業提供120MW供電容量，總規劃容量將達2吉瓦，成為中國最大的AI算力園區和Token工廠。

中國能源網指出，遠景烏蘭察布星河基地將百萬張AI加速卡集中部署於單一設施，將百萬卡匯聚於超級單體內，以集群總算力提升中國晶片的全球競爭力。報導也提到，烏蘭察布正是中國國家「東數西算」八大節點之一，網路時延優勢得天獨厚。同時，這裡擁有全中國領先的風、光資源，全域綠電占比高達67%。

在電力供給方面，「遠景星河基地」利用當地風力資源，通過自建風場及專線實現綠電直接供電，為全球最大、綠電占比最高的AI超級單體構築起堅實的綠色能源基礎。

2026年6月，遠景在法國VivaTech科技峰會上正式發布「戈壁使命」，目標是到2030年在全球戈壁荒漠地區建成5GW綠色AI算力中心。遠景烏蘭察布星河基地作為「戈壁使命」邁出的第一步，正成為中國AI算力中心走向世界的示範案例。

遠景科技集團AIDC總經理鄭子浩介紹，「遠景星河基地」主要面向科技大廠與AI公司大規模使用國產算力的緊迫需求。該基地主要面向頂尖科技與AI公司大規模使用國產算力的緊迫需求，致力於為中國算力量身打造「新能源+AI算力基礎設施」的中國解決方案。

明報引述彭博新能源財經（BloombergNEF）分析稱，遠景的布局，是中企爭相在數據中心市場搶占一席之地的縮影，至今該市場主要由電信營運商以及包括騰訊、阿里和中國聯通在內的網路巨頭壟斷。

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