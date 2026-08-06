房間客滿遊客被迫睡車上 伊犁酒店竟還要收150元住宿費
重慶王先生一行在伊犁旅遊時因客滿被迫睡車上兩晚，離店卻遭酒店收取150元車上過夜費；經市場監管介入後，酒店退費並賠償，雙方和解。
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重慶王先生一行在伊犁旅遊時因客滿被迫睡車上兩晚，離店卻遭酒店收取150元車上過夜費；經市場監管介入後，酒店退費並賠償，雙方和解。
來自重慶的王先生一行人7月前往新疆伊犁旅遊，因酒店房源緊張，同行兩名女士被迫在自己車內睡了兩晚，離開結算時，竟被酒店額外索要150元人民幣(約22美元)的「車上過夜費」。經當地市場監督管理局介入督辦後，涉事酒店負責人承認係管理失誤，已全額退還該筆費用並主動補償1000元，雙方達成和解。
洪觀新聞報導，7月27日深夜，王先生與兩位女同伴抵達伊寧市伊美臻選酒店時，僅剩一間大床房。三人無法共住，且周邊酒店民宿全數爆滿，兩位女士無奈選擇在自家車內湊合過夜；翌日一行人經介紹轉至另一家酒店，仍面臨房間不足狀況，其中一名女士只得繼續在車上過夜。不料7月29日辦理離店時，酒店竟以第一晚兩人、第二晚一人為由，開出每人50元的「車上過夜費」帳單。
面對奇葩帳單，王先生氣憤直言：「車是我們的，油是我們的，停車費我們也交了，怎麼睡自己車裡還要收錢？」王先生隨後要求開具正規發票遭拒並報警，在警方協調下酒店才開具備註為「車上住宿費」的發票。王先生坦言：「活了50多年，這種事情還是頭一次遇到，實在是太離譜了。」事件曝光後，網友也紛紛傻眼留言，「睡自己車裡也要被抽稅？」、「離譜到不可思議」。
針對此爭議，伊寧市市場監督管理局工作人員表示：「這種事情我們也是第一次遇到，確實不合理。哪怕只有一個人入住，同行的旅客也應得到尊重和幫助」。涉事酒店工作人員則稱，出於安全考量不允許客人在車內過夜，對收費一事宣稱不知情，稱具體事務由當時看管人員負責。
事後，自稱酒店負責人的馬女士聯繫王先生表達歉意，坦言酒店開業不到一年，經驗不足，因外出辦事臨時交由他人打理才引發風波，承諾將深刻檢討並進行整改。最終酒店退還150元「車上過夜費」並補償1000元，為這場「車中宿」引發的離譜收費爭議畫下句點。
他們7月到伊寧市入住時遇上房源緊張，第一家酒店只剩1間大床房，同行2名女士無法同住，只能在自己車內過夜，後來換店仍因客滿有人繼續睡車上。 酒店在離店結算時，以第一晚2人、第二晚1人都在車內過夜為由，向3人收取共150元車上過夜費，甚至一度拒絕開具正規發票，因此引發爭議。 伊寧市市場監督管理局介入後，酒店負責人承認管理失誤，先全額退還150元費用，另主動補償1000元，雙方最終達成和解，事件告一段落。
精華 FAQ
他們7月到伊寧市入住時遇上房源緊張，第一家酒店只剩1間大床房，同行2名女士無法同住，只能在自己車內過夜，後來換店仍因客滿有人繼續睡車上。
酒店在離店結算時，以第一晚2人、第二晚1人都在車內過夜為由，向3人收取共150元車上過夜費，甚至一度拒絕開具正規發票，因此引發爭議。
伊寧市市場監督管理局介入後，酒店負責人承認管理失誤，先全額退還150元費用，另主動補償1000元，雙方最終達成和解，事件告一段落。
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