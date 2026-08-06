廣島原爆81周年 中外交部：日方應對歷史心懷敬畏

林劍6日晚間以「答記者問」形式對廣島原爆81周年發表意見。（歐新社）

日本 廣島市今天迎來美國投下原子彈81周年的「原爆日」，中國外交部發言人林劍6日表示，核武器造成的災難和悲劇不應重演，發生核爆的特定背景更應反思銘記，日本軍國主義侵略擴張的教訓必須警鐘長鳴。

6日上午，廣島市中區和平紀念公園舉行和平紀念儀式，約有來自127個國家、地區、國際組織代表出席，創歷史新高。

據法廣，日本首相高市早苗 在廣島市舉行記者會時被問及，未來是否繼續堅持無核三原則時，她表示，作為政府而言，目前仍將其作為一項政策方針予以堅持。她還指出，針對年底將進行修訂的《安全保障相關三份文件》，「對於其中的表述方式等內容，不宜現在作出預判」。

據中國外交部官網，林劍6日晚間以「答記者問」形式表示，長期以來，日本右翼勢力篡改歷史事實，政治利用「核爆受害者」身份標籤博取國際同情，刻意淡化日本侵略周邊國家造成數千萬人民傷亡，妄圖洗脫侵略罪責。

林劍並稱，更諷刺的是，日本執政當局近來企圖整軍擴武，尋求美國強化對日核保護、圖謀突破「無核三原則」，首相官邸高官甚至叫囂謀求自主擁核，毫不掩飾「再軍事化」的野心。這種兩面做派，是對全世界愛好和平人士的挑釁和對歷史正義的褻瀆。

林劍表示，今年是東京審判開庭80周年。歷史的審判仍未結束，日方應對歷史心懷敬畏，正視國際社會關切，切實履行不擴散核武器的國際法義務，不要再次走向歷史的被告席。