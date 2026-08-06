我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

美國派拓公司銷售產品在中國受網絡安全審查

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國網絡安全審查辦公室網站6日下午發布「關於對派拓公司在中國銷售產品啟動網絡安全...
中國網絡安全審查辦公室網站6日下午發布「關於對派拓公司在中國銷售產品啟動網絡安全審查」的公告。路透

中國網絡安全審查辦公室6日宣布，將對美國網絡安全企業派拓公司（Palo Alto Networks）在中國銷售產品啟動網絡安全審查，稱此舉旨在保障關鍵信息基礎設施安全穩定運行、防範網絡安全風險隱患及維護國家安全。

中國網絡安全審查辦公室網站6日下午發布「關於對派拓公司在華銷售產品啟動網絡安全審查」的公告。公告指出，為保障關鍵信息基礎設施安全穩定運行，防範網絡安全風險隱患，維護國家安全，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網絡安全法》，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對派拓公司（Palo Alto Networks）在中國銷售的產品實施網絡安全審查。

據IT之家，派拓網絡是一家總部位於美國加州聖克拉拉市（Santa Clara）的網絡安全公司，是企業防火牆的早期推動者和市場領導者，其核心產品為「次世代防火牆」（Next-Generation Firewall）平台，提供網絡活動的可視化能力，可基於應用（App-ID）、用戶（User-ID）與內容（Content-ID）進行網絡活動的精細化控制。

同時，派拓網絡還提供基於雲的安全服務（GlobalProtect、WildFire）來拓展防火牆的安全性。目前，派拓網絡為150多個國家、8.5萬多個組織提供服務。派拓網絡與傳統的防火牆、IPS、IDS、UTM提供商處於競爭關係，包括思科、Fortinet、Cyberoam、Check Point、Juniper Networks等。

觀察者網提到，派拓於2012年7月20日在紐約證券交易所上市，通過首次公開募股籌集了2.6億美元，成為2012年第四大科技IPO案件。2021年10月，派拓公司將其上市地點從紐約證券交易所轉移至納斯達克。

中國網絡安全審查辦公室6日宣布，將對美國網絡安全企業派拓公司（Palo Alto...
中國網絡安全審查辦公室6日宣布，將對美國網絡安全企業派拓公司（Palo Alto Networks）在中國銷售產品啟動網絡安全審查。圖／取自中國國家互聯網信息辦公室網站

精華 FAQ

  • 公告稱，此舉是為保障關鍵信息基礎設施安全穩定運行，防範網絡安全風險隱患，並依據國家安全法與網絡安全法維護國家安全。

  • 派拓網絡是一家總部位於美國加州聖克拉拉的網絡安全公司，核心產品是次世代防火牆平台，另提供GlobalProtect、WildFire等雲端安全服務。

  • 資料顯示，派拓為150多個國家、8.5萬多個組織提供服務，2012年在紐交所上市，2021年又將上市地點轉至納斯達克。

上一則

美伊衝突擾動中東原油供應 路透：中石化增購俄油補缺口

下一則

黎智英遭重判後 港府宣布終止壹傳媒調查

延伸閱讀

中美科技角力升溫 路透：20多款中國製路由器 遭指存在後門

中美科技角力升溫 路透：20多款中國製路由器 遭指存在後門
防駭客入侵 旅館業者：網路定期安全維護

防駭客入侵 旅館業者：網路定期安全維護
中國美團用戶疑遭異地「批量盜刷」美團：新型電詐騙局

中國美團用戶疑遭異地「批量盜刷」美團：新型電詐騙局
彭博：美擬豁免開放權重AI模型安全測試 中企大模型也適用

彭博：美擬豁免開放權重AI模型安全測試 中企大模型也適用

熱門新聞

華為首席科學家廖恒7月25日接受近五個小時的專訪，首次公開分享他對半導體產業底層邏輯的思考。（截自B站影片）

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

2026-08-04 13:13
藝人劉樂妍近幾年已轉型為「助農主播」，她希望能因此獲得中國大陸「三八紅旗手」的榮銜。圖／取自劉樂妍個人微博

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

2026-08-03 10:59
劉國梁女兒在高球領域打出名號。（取材自九派新聞）

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

2026-08-03 06:30
73歲江蘇連雲港袁姓老翁日前搭乘高鐵，在廁所掉了金戒指，客服回應卻引發質疑。(視頻截圖)

江蘇老人高鐵如廁掉落2萬元金戒 求助…被客服1句話打發

2026-08-02 08:30
中國青年數學家王虹23日獲頒菲爾茲獎，中國科學院院士顏寧29日發文。（取材自現代快報）

中科院院士顏寧自評「我勉強算人才」：王虹才是天才

2026-07-30 02:26
胡錦濤（左）最近一次廣為人知的露面，是在2022年10月22日中共「二十大」閉幕會議中途被攙扶離席。（路透）

網瘋傳胡錦濤舉家身亡 秦楓稱被冒用：一眼假

2026-07-31 13:28

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯