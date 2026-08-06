美國派拓公司銷售產品在中國受網絡安全審查

中國網絡安全審查辦公室網站6日下午發布「關於對派拓公司在中國銷售產品啟動網絡安全審查」的公告。路透

中國網絡安全審查辦公室6日宣布，將對美國網絡安全企業派拓公司（Palo Alto Networks）在中國銷售產品啟動網絡安全審查，稱此舉旨在保障關鍵信息基礎設施安全穩定運行、防範網絡安全風險隱患及維護國家安全。

中國網絡安全審查辦公室網站6日下午發布「關於對派拓公司在華銷售產品啟動網絡安全審查」的公告。公告指出，為保障關鍵信息基礎設施安全穩定運行，防範網絡安全風險隱患，維護國家安全，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網絡安全法》，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對派拓公司（Palo Alto Networks）在中國銷售的產品實施網絡安全審查。

據IT之家，派拓網絡是一家總部位於美國加州聖克拉拉市（Santa Clara）的網絡安全公司，是企業防火牆的早期推動者和市場領導者，其核心產品為「次世代防火牆」（Next-Generation Firewall）平台，提供網絡活動的可視化能力，可基於應用（App-ID）、用戶（User-ID）與內容（Content-ID）進行網絡活動的精細化控制。

同時，派拓網絡還提供基於雲的安全服務（GlobalProtect、WildFire）來拓展防火牆的安全性。目前，派拓網絡為150多個國家、8.5萬多個組織提供服務。派拓網絡與傳統的防火牆、IPS、IDS、UTM提供商處於競爭關係，包括思科、Fortinet、Cyberoam、Check Point、Juniper Networks等。

觀察者網提到，派拓於2012年7月20日在紐約證券交易所上市，通過首次公開募股籌集了2.6億美元，成為2012年第四大科技IPO案件。2021年10月，派拓公司將其上市地點從紐約證券交易所轉移至納斯達克。

中國網絡安全審查辦公室6日宣布，將對美國網絡安全企業派拓公司（Palo Alto Networks）在中國銷售產品啟動網絡安全審查。圖／取自中國國家互聯網信息辦公室網站