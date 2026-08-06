我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

美伊衝突擾動中東原油供應 路透：中石化增購俄油補缺口

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
路透指出，中國國有石油企業中國石油化工股份有限公司（中石化）近期增加採購俄羅斯遠...
路透指出，中國國有石油企業中國石油化工股份有限公司（中石化）近期增加採購俄羅斯遠東原油，以彌補因美伊衝突導致中東原油供應減少的影響。路透

中東戰事持續干擾全球能源供應，路透指出，中國國有石油企業中國石油化工股份有限公司（中石化）近期增加採購俄羅斯遠東原油，以彌補因美伊衝突導致中東原油供應減少的影響。

路透6日報導，多名貿易相關人士表示，中石化共採購30至40船俄羅斯東西伯利亞—太平洋（ESPO）混合原油，於7月至9月交付。該採購量相當於每日約24.1萬至32萬桶，相當中石化每天520萬桶煉油產能的5%至6%。由於俄羅斯原油價格低於巴西、西非等地同類油種，中石化增加俄油採購後，有助維持相對穩定的煉油加工量，並在燃料出口利潤較高的情況下出口多餘燃料。

船舶追蹤機構Vortexa Analytics數據顯示，中石化7月獲得約740萬桶ESPO原油，其中大部分運抵中國煉油重鎮山東省日照港。Vortexa中國首席分析師Emma Li及追蹤ESPO交易的貿易人士表示，中石化8月和9月各至少採購10船原油。ESPO原油通常由可裝載約74萬桶原油的Aframax油輪運輸。

Emma Li再指，「隨著成品油出口限制放鬆，中石化的原油需求似乎已經觸底，但復甦仍具有選擇性。」她解釋，中國市場需求並非全面增加進口，而是轉向交付確定性較高、運費較低的油源，包括中國陸上庫存及俄羅斯遠東地區短程運輸原油。

路透提到，中國自美伊衝突爆發後大幅削減原油進口，6月進口量較去年同期下降41%。不過，中國已調整7月和8月成品油出口限制措施。而在美伊衝突前，中石化近半數原油供應來自中東，並曾是沙烏地阿拉伯主要原油客戶之一。然而，貿易人士透露，中石化6月和7月均未採購沙烏地原油，8月僅接收200萬桶，遠低於今年3月和4月各進口2000萬桶的規模，也低於衝突前一年平均每月約1100萬桶的進口量。

值得注意的是，俄羅斯原油採購增加，也與過去制裁背景有關。此前，在俄烏衝突爆發後，中國與印度成為俄羅斯原油主要買家，但美國去年制裁俄羅斯主要石油企業俄羅斯石油公司（Rosneft）及盧克石油（Lukoil）後，包括中石化在內的中國大型國有煉油企業於去年10月暫停相關採購。

報導並指，中石化今年3月和4月在美國暫時豁免制裁後恢復採購俄油，當時約購買10船，並在美伊衝突造成供應緊張後增加採購量。知情人士透露，中石化近期採購的ESPO原油未涉及受制裁實體作為交易對手，而是透過中間商完成交易。

交易商表示，9月裝船的ESPO原油價格較布蘭特原油基準價格每桶折價1至2美元，約比中東阿曼原油及巴西Tupi原油等替代油種便宜10美元。路透指出，美伊衝突前，俄羅斯ESPO原油通常較基準油價每桶折價約10美元。

精華 FAQ

  • 主要是因美伊衝突造成中東原油供應減少，中石化改買俄羅斯ESPO原油補缺口，同時利用其較低價格維持煉油量與出口能力。

  • 路透稱中石化採購30至40船ESPO原油，7月至9月交付，約每日24.1萬至32萬桶，約占其520萬桶日煉油產能的5%至6%。

  • 中國6月原油進口較去年同期降41%，中石化6、7月未買沙烏地原油，8月也僅接收200萬桶，顯示其已轉向交付更確定、運費更低的油源。

油價 俄羅斯 石油

上一則

海浪恐達10公尺…「白海豚」逼近中國華東沿海

下一則

美國派拓公司銷售產品在中國受網絡安全審查

延伸閱讀

OPEC+決定增產 油價為什麼降不下來？

OPEC+決定增產 油價為什麼降不下來？
油價飆漲五大限制逐一解除 專家：恐衝破150美元

油價飆漲五大限制逐一解除 專家：恐衝破150美元
油價開盤大跌 美股期指勁揚 美國暫停空襲伊朗緩和中東局勢

油價開盤大跌 美股期指勁揚 美國暫停空襲伊朗緩和中東局勢
荷莫茲海峽仍關閉 OPEC+增產難達標 燃料價格恐居高不下

荷莫茲海峽仍關閉 OPEC+增產難達標 燃料價格恐居高不下

熱門新聞

華為首席科學家廖恒7月25日接受近五個小時的專訪，首次公開分享他對半導體產業底層邏輯的思考。（截自B站影片）

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

2026-08-04 13:13
藝人劉樂妍近幾年已轉型為「助農主播」，她希望能因此獲得中國大陸「三八紅旗手」的榮銜。圖／取自劉樂妍個人微博

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

2026-08-03 10:59
劉國梁女兒在高球領域打出名號。（取材自九派新聞）

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

2026-08-03 06:30
73歲江蘇連雲港袁姓老翁日前搭乘高鐵，在廁所掉了金戒指，客服回應卻引發質疑。(視頻截圖)

江蘇老人高鐵如廁掉落2萬元金戒 求助…被客服1句話打發

2026-08-02 08:30
中國青年數學家王虹23日獲頒菲爾茲獎，中國科學院院士顏寧29日發文。（取材自現代快報）

中科院院士顏寧自評「我勉強算人才」：王虹才是天才

2026-07-30 02:26
胡錦濤（左）最近一次廣為人知的露面，是在2022年10月22日中共「二十大」閉幕會議中途被攙扶離席。（路透）

網瘋傳胡錦濤舉家身亡 秦楓稱被冒用：一眼假

2026-07-31 13:28

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯