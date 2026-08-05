4年前虐死 5歲兒僅剩9.7公斤 香港單親母重囚22年

四年前一宗殘酷虐兒致死案，現年38歲母親早前承認誤殺及殘酷對待兒童兩罪，5日在高等法院被判刑22年。案情揭露男童被長期禁錮房內以藤條虐打，全身共129處外傷，死時估計已挨餓兩、三個月，驗屍報告指其嚴重營養不良。

大公、文匯報報導，法官李素蘭判刑指，本案是極度恐怖且令人心碎的悲劇，死者瘦至皮包骨又周身傷痕，可見承受長時間摧殘，痛斥被告虐兒行為是經過計算、極其野蠻、冷血及殘酷，被告對親生骨肉如此殘忍，良知泯滅，枉為人母。

女被告L.S.T.是有吸毒問題的單親母，她承認誤殺及殘酷對待兒童兩罪。案情指被告把3名子女接回家同住後，曾向朋友透露不喜歡發展遲緩的次子，朋友探訪時已發現次子身上多處受傷，並曾勸單親母可找社工協助，可惜仍未能阻止悲劇發生，次子5歲時在家中死亡，死時只重9.7公斤，身上有近129處受傷。

驗屍報告指Z身高100厘米，體重僅9.7公斤，全身共129處外傷，包括抓痕、瘀傷、擦傷。法醫推斷Z約於當年9月2日死亡，直接死因為長期飢餓導致嚴重營養不良，器官及肌肉萎縮，皮下脂肪及內臟周圍脂肪消失並出現皺皮狀態，肋骨突出、腹部凹陷，最終死因亦有可能是心律不整或低血糖。

法官李素蘭判刑指，男童死亡時全身布滿傷痕，骨瘦如柴幾乎只剩皮包骨。被告濫用母親的權力與信任地位，剝削兒子的食物、教育、社交等權利，有計畫地不讓兒子上學，以隱瞞她長期虐兒行徑，她也必然知道蓄意不讓兒子進食會導致其死亡，對兒子帶來災難性痛苦，被告需負全責。

法官強調，被告吸毒絕不是其虐兒藉口，且被告並未以同樣方式虐待同住的其他孩子，Z卻被當成囚犯般對待，被禁錮在房內小床，四肢被綑綁以限制活動，多數只可在房內進食和排洩，身心遭長期虐待，身上傷勢包括全身各處，甚至涉及陰莖。被告把兒子餓至死的行為，不僅是暴力行為，而是作為折磨者有耐心下進行一場蓄謀已久、冷血的毀滅行動。兒子捱餓甚久徹底阻礙發育，令他死前三年內僅長高10厘米。

法官指本案屬同類案件中最嚴重及最惡劣級別，必須公開譴責。由於案情嚴重，兩罪共判囚22年。