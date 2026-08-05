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記憶體漲太狠 華為余承東：手機隨後恐大漲價

記者林宸誼／即時報導
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華為余承東稱手機之後可能都要大規模漲價 。(中新社)
華為余承東稱手機之後可能都要大規模漲價 。(中新社)

華為常務董事、終端BG董事長余承東，5日在華為新品發布會上表示，記憶體高昂漲價，所有的手機之後可能都要大規模漲價，否則在原來的價格都是虧損銷售。

今年以來，已經有多家手機廠商宣佈漲價。OPPO、一加、vivo自3月開始漲價；小米、榮耀等部分機型也陸續漲價。6月以來，華為、聯想也宣布漲價。

中新經緯報導，蘋果公司6月25日宣佈上調部分iPad、MacBook產品價格。當時蘋果CEO庫克在接受採訪時表示，AI熱潮引發了存儲晶片嚴重短缺和價格暴漲的狀況，漲價已「不可避免」。

小米商城8月2日顯示，小米17系列價格已經上漲人民幣300元到500元；REDMI產品線同步跟進，主打性能的Turbo 5，以及K90系列各版本普遍漲價人民幣300元。

小米中國區市場部總經理魏思琪當時表示，「雖然我們一直在盡力抑制記憶體漲價對終端價格的影響，但這輪記憶體的漲勢和幅度還是遠遠超出了預期，不得不對部分在售產品進行建議零售價的調整。」

北京日報報導，通信行業專家馬繼華指出，記憶體價格的上漲，是最核心的驅動因素。此輪大規模漲價的根源，在於上游記憶體成本近乎失控的上漲，而且這一趨勢已深度侵蝕手機廠商的利潤，短期內難以逆轉。

精華 FAQ

  • 他指出記憶體價格高昂，若手機仍維持原有售價，廠商很可能會虧損銷售，因此未來所有手機都可能面臨大規模漲價。

  • 內文提到OPPO、一加、vivo自3月起漲價，小米與榮耀部分機型也上調售價，6月以來華為、聯想跟進，蘋果則調高部分iPad與MacBook價格。

  • 專家認為最核心的驅動因素是上游記憶體成本近乎失控上漲，加上AI熱潮造成存儲晶片嚴重短缺，已明顯侵蝕手機廠商利潤，短期內難逆轉。

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