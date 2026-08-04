日防衛白皮書稱兩岸緊張或加劇 新華社批渲染安全威脅

日本防衛大臣小泉進次郎4日在日本內閣會議報告2026年版防衛白皮書。圖為1月資料照。美聯社

日本 防衛相小泉進次郎 在4日的內閣會議上發表了2026年版「防衛白皮書」，強調中國軍事動向「是嚴重關切事項，是前所未有的最大戰略性挑戰」。中國官媒新華社報導則指，這份白皮書繼續渲染日本的「周邊安全威脅」，意圖為高市早苗 政府今年年底前修訂「安保三文件」和擴軍備武鋪路。

共同社報導，該白皮書提及有關在台灣周邊的演習，指出「可能是旨在統一台灣的軍事作戰的一部分演練」，認為軍事活動趨於頻繁，「無法否認中台間的緊張有可能加劇」。白皮書還詳述了中俄轟炸機和艦艇的聯合飛行和航行。

白皮書指出，在俄烏衝突中顯現出來的利用無人機和人工智慧（AI）的「新戰鬥方式」動向也是白皮書的關注焦點。為穩定確保防衛裝備品，白皮書寫進有必要在日本國內維持並強化防衛生產和技術基礎，還介紹了改善自衛官待遇的舉措。

新華社報導稱，新版白皮書延續2025年版的表述，稱國際社會迎來戰後以來最大考驗，進入「新的危機時代」。白皮書繼續將中國定位為日本「前所未有的最大戰略挑戰」，對中國的常規軍事活動及正當國防建設說三道四、刻意炒作，肆意歪曲中國軍隊維護國家主權和領土完整的必要行動。

報導續指，與往年相比，新版白皮書單列「新型作戰方式」部分，增加「強化防衛生產與技術基礎」部分的篇幅，強調無人機和人工智能在軍事領域的作用愈發明顯，同時指出日本政府和民間的科技能力應積極運用於安全保障領域。